Warm-up - Miller un souffle devant Quartararo, Márquez s'économise

Les conditions étaient idéales pour ces 20 dernières minutes de roulage avant la course, avec cependant des températures plus fraîches que celles que les pilotes rencontreront dans l'après-midi, 18°C dans l'air et 22°C sur la piste. Les pilotes ont fait des choix de pneus variés en début de séance, majoritairement entre des gommes tendres et medium, mais certains, comme Fabio Quartararo, ont opté pour le dur à l'arrière, associé à un medium à l'avant.

Jack Miller, en piste avec deux pneus tendres, était en tête après la première série de tours rapides, 0"283 devant Maverick Viñales. Joan Mir puis Aleix Espargaró, qui était dans le sillage du Champion du monde en titre, se sont ensuite portés en tête, avant que Pecco Bangia fasse mieux. Ces trois pilotes avaient deux pneus medium. Dans les minutes qui ont suivi, Mir, Espargaró et Fabio Quartararo, parti quelques instants après le reste du plateau, ont tour à tour occupé la première place, l'identité du leader évoluant à chaque passage.

Le quatuor de tête composé de Quartararo, Espargaró, Mir et Bagnaia se tenaient en un dixième après les deux premiers tiers de la séance, le reste du plateau étant distancé. Franco Morbidelli a pu revenir à moins de quatre dixièmes, son septième tour le plaçant à 0"117 de Quartararo, avant de remonter au troisième rang. À moins d'une minute du drapeau à damier, Mir a repris la première place, 0"010 seulement devant Quartararo, mais ce dernier a récupéré la tête quelques instants plus tard, une nouvelle fois avec une avance infirme, mesurée à 0"020.

Mais c'est finalement Jack Miller, discret depuis son temps en début de séance, qui a été le plus rapide avec sa Ducati. L'Australien, en piste avec deux pneus tendres dans la dernière partie, avait vu sa machine laisser échapper de la fumée lors qu'il avait regagné les stands plus tôt dans la séance. Miller a finalement devancé Fabio Quartararo, qui sera en pole cet après-midi, et Joan Mir. Aleix Espargaró s'est classé à la quatrième place, devant Franco Morbidelli et Pecco Bagnaia.

Johann Zarco a réalisé le septième temps, devant Maverick Viñales. Álex Rins, deuxième sur la grille mais inquiet de la dégradation de ses pneus, n'a pris que la 12e place, devant Pol Espargaró et Takaaki Nakagami, dont l'épaule reste douloureuse à la suite d'une très grosse chute vendredi après-midi. Bien décidé malgré tout à être au départ de la course, le Japonais a pu faire huit tours, alors qu'il avait renoncé à rouler en EL4 puis en qualifications.

Comme il l'avait annoncé, Marc Márquez a très peu roulé dans ce warm-up, se contentant de quatre tours en fin de séance, afin de se préserver pour la course et d'augmenter ses chances de voir l'arrivée puisque sa condition physique n'est pas encore parfaite dans ce week-end qui marque son grand retour à la compétition. Le sextuple Champion du MotoGP s'est classé au 19e rang.

GP du Portugal - MotoGP - Warm-up

