Warm-up - Joan Mir, la surprise du chef !

Le soleil et la chaleur sont présents pour la dernière séance d'essais du week-end en MotoGP, avec 29°C dans l'air et 36 sur la piste du Sepang International Circuit. Les vingt minutes du warm-up sont parfaites pour préparer la course de dimanche après-midi (qui aura lieu à 8h heure française), avec la majorité des pilotes munis de deux pneus medium, certains de deux soft et d'autres d'un mélange des deux.

Franco Morbidelli est le premier à descendre sous la barre des deux minutes, avec un chrono de 1'59"922. Le pilote italien montre un très bon rythme, alignant les chronos dans les 1'59"8. Son équipier Fabio Quartararo le rejoint sous les deux minutes au bout de son troisième tour, à mi-séance. Les deux machines de l'équipe Petronas Yamaha SRT sont munies d'une nouvelle livrée spéciale pour leur premier Grand Prix à domicile.

Andrea Dovizioso s'intercale entre les deux machines noire et turquoise, mais c'est finalement Joan Mir qui met tout le monde d'accord avec un excellent et surprenant 1'59"516, qui le place en tête devant Maverick Viñales, auteur d'un 1'59"784 dans son dernier tour de piste. Morbidelli termine la séance au troisième rang, devant Marc Márquez, Andrea Dovizioso et Fabio Quartararo.

GP de Malaisie - Warm-up