Yamaha va garder Cal Crutchlow en pilote essayeur

Yamaha a annoncé son intention de prolonger le contrat de Cal Crutchlow en tant que pilote d'essais pour son programme MotoGP, ainsi que l'intensification des tests qui seront menés par l'Anglais.

Arrivé cette année dans le groupe, après avoir mis fin à sa carrière de titulaire qui l'a vu lié à Honda durant les six dernières années de son parcours, Cal Crutchlow a pris la suite de Jorge Lorenzo avec l'ambition annoncée par Yamaha de renforcer le travail du test team, le recrutement du Majorquin ayant été passablement gâché par une saison 2020 chamboulée par le COVID-19 et la grande réduction des roulages.

Le programme d'essais privés a continué à être perturbé cette année, néanmoins l'Anglais a accompagné Yamaha dès les premiers essais de présaison, au mois de février, et il a d'ores et déjà pris le guidon du prototype destiné à la saison 2022 au sortir de l'été. Il a également été appelé en renfort pour quatre Grands Prix, lorsque Yamaha a eu besoin de remplacer Franco Morbidelli, blessé, et Maverick Viñales, dont le contrat a été rompu.

Aujourd'hui, Lin Jarvis confirme que Cal Crutchlow conservera bel et bien son rôle mais aussi que Yamaha souhaite faire plus souvent appel à lui pour des tests privés en 2022.

"Je peux dire que nous ferons plus d'essais pour l'année prochaine. C'est un engagement clair de la part de la maison mère", a déclaré le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing en marge du Grand Prix de Valence. "Nous allons continuer à gérer une opération hybride, avec beaucoup de staff japonais associé à du staff européen. Nous aurons plus d'Européens dans l'équipe, mais nous continuerons à avoir ce mélange."

"Nous allons assurément continuer avec Cal. Ce n'est pas encore signé, mais nous nous sommes accordés sur les termes et Cal restera avec nous à l'avenir, c'est déjà décidé", a ajouté Lin Jarvis.

Cal Crutchlow continuera à travailler avec Silvano Galbusera, chef mécanicien de l'équipe de test de Yamaha. Placé aux côtés de Franco Morbidelli depuis le retour de blessure de l'Italien et sa promotion dans l'équipe d'usine, le technicien cèdera sa place à Patrick Primmer la saison prochaine et retrouvera donc le rôle auquel il se destinait lorsqu'il a quitté le stand de Valentino Rossi, fin 2019.