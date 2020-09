Zarco heureux de "marquer des points dans l'esprit de Ducati"

Alors que les Ducati officielles ont été invisibles aux avant-postes à Brno, Johann Zarco a décroché un premier podium avec la version 2019 de la Desmosedici. Un résultat qui venait parfaire le bilan déjà glorieux de son week-end tchèque, puisqu'il était déjà le pilote le plus rapide du groupe après les trois premières séances d'essais libres et avait décroché samedi une première pole position.

Le contraste entre la joie du Français et de l'équipe Avintia avec les visages fermés et contrits de l'équipe officielle était impressionnant ce week-end. Dans le team factory, le nouveau pneu arrière introduit cette année par Michelin semble constituer un casse-tête insoluble. Pecco Bagnaia à Jerez, et maintenant Johann Zarco à Brno, ont pourtant prouvé que le maîtriser au guidon d'une Ducati était possible, ce qu'Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci tendent à mettre sur le coup d'un style de freinage différent, sans doute moins adapté à ce que requérait la Desmosedici avec le pneu précédent. Ils voient leur longue expérience jouer contre eux, alors que les pilotes les plus récemment entrés dans le groupe ont peu à désapprendre et font mouche immédiatement.

Lire aussi : Le niveau de Ducati reste un mystère pour les pilotes factory

Dans un contexte tendu, où l'un des deux guidons officiels reste à attribuer pour la saison prochaine alors qu'Andrea Dovizioso semble s'en éloigner toujours plus, la direction de Ducati accorde à Zarco un intérêt manifeste, encore confirmé par Paolo Ciabatti au micro de Canal+ avant la course : "Comme vous le savez, nous n'avons pas encore pris de décision. On verra, on a des options et Johann, c'est sûr, en est une."

À l'arrivée de la course, cependant, le Français ne souhaitait pas entrer dans le débat. Il retient avant tout qu'il a réussi à performer et, au fond, peu importe les raisons. Il profite de vents qui deviennent favorables et veut continuer à se montrer.

"Je ne veux pas trop me demander pourquoi j'ai été meilleur que les autres pilotes Ducati ce week-end, mais c'est très positif pour moi de marquer des points dans l'esprit de Ducati. Avec tout le soutien qu'ils apportent déjà, y compris à l'équipe qui est désormais une très bonne équipe satellite comme on le montre, j'espère mériter quelque chose de bon", souligne-t-il. Et c'est en italien, sur Sky, diffuseur du MotoGP de l'autre côté des Alpes, qu'il a adressé un joli "merci à Ducati pour ce que je suis en train de vivre".

Un résultat qui arrive "au meilleur moment"

"Ce résultat arrive donc au meilleur moment, plus tôt que ce à quoi on pouvait s'attendre mais c'est toujours bon à prendre", assure-t-il. Ce premier podium arrive en effet à point nommé, alors que le MotoGP prend maintenant la direction du Red Bull Ring, pour y disputer deux courses coup sur coup. Depuis l'arrivée du circuit autrichien au calendrier, il y a quatre ans, Ducati y est tout bonnement invaincu. Si Brno n'a pas permis aux pilotes officiels d'exploiter autant qu'attendu la puissance de la GP20, les Grands Prix à venir constitueront une opportunité jugée immanquable pour eux, au risque de véritablement faire plonger l'équipe factory dans la crise.

Galvanisé par son résultat à Brno, Zarco ne veut pas que l'histoire s'arrête là : "Maintenant il faut le confirmer à Spielberg, où il semble que j'aie cette opportunité car on sait que l'Autriche est bonne pour les Ducati, mais il ne faut pas penser que ce sera facile."

"Spielberg est toujours une très bonne piste pour Ducati, tant qu'on peut utiliser la moto correctement", souligne le Français, déjà impatient d'y être. "Cette pole position et ce podium vont faire grandir ma confiance et mes espoirs pour Spielberg. Je ne veux pas en retirer la moindre pression. Tout ce que j'ai fait ce week-end est un bonus et c'est très bon pour moi d'avoir une bonne relation avec Ducati, mais si j'arrive à rééditer un podium sur les deux prochaines semaines, ce sera juste parfait."

Si le Red Bull Ring convient historiquement à la puissante Ducati, à titre personnel également Zarco apprécie la piste autrichienne. "J'aime beaucoup. C'est une des meilleures pistes depuis qu'on l'a vue pour la première fois en 2016 quand j'étais en Moto2, j'avais eu un feeling fantastique. Et l'année dernière aussi j'y avais participé à un événement pour Red Bull et je ne voulais plus descendre de la moto !" sourit-il auprès de Sky Italia.

"La piste me plait et je suis curieux de voir ce qu'il me sera possible de faire avec la Ducati. Quoi qu'il en soit, il faudra donner le maximum parce que sur la MotoGP si on ne donne pas le maximum on est derrière. Et le maximum de la Ducati à Spielberg, ça semble permettre d'être compétitif."