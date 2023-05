Liam Lawson vainqueur et nouveau leader en Super Formula

Le contexte était particulier ce week-end en Super Formula avec l'absence du double Champion en titre, également leader du classement général avant cette manche, Tomoki Nojiri. Le pilote japonais a subi un pneumothorax, lequel ne requiert heureusement pas d'opération chirurgicale. Il était malgré tout présent au circuit ce week-end afin d'aider son écurie, notamment son coéquipier Liam Lawson et son remplaçant Hiroki Otsu.

"Tout d'abord, je me sens vraiment mal pour lui", a commenté Lawson ce samedi. "C'est si rare de voir ce genre de choses se produire, surtout pour quelqu'un qui mène le championnat. C'est horrible, alors j'ai un immense respect pour le fait qu'il soit quand même là ce week-end afin d'aider l'équipe, car je pense que la plupart des pilotes ne feraient pas ce qu'il fait."

"En même temps, je suis là pour gagner et l'objectif demain est de marquer autant de points que possible. À moins que ce soit la dernière course de la saison, l'approche ne change pas vraiment."

Deuxième sur la grille de départ derrière Sho Tsuboi, Lawson a rétrogradé au troisième rang au départ, dépassé par Sena Sakaguchi, mais il est parvenu à faire l'undercut à ce dernier. Sho Tsuboi et Ritomo Miyata étaient sur une stratégie alternative avec un arrêt au stand tardif ; Miyata a pu effectuer le sien sous Safety Car, mais la voiture de sécurité ne s'était pas encore installée devant les leaders, et il n'a donc pas vraiment pu en profiter.

Malgré des pneus bien plus usés que ceux de ses rivaux en fin d'épreuve, alors que le peloton était regroupé derrière lui, Lawson s'est confortablement imposé devant Miyata et Tsuboi, ce qui lui a octroyé la tête du championnat avec quatre points d'avance sur l'un et onze sur l'autre – performance convaincante qui maintient son statut de candidat crédible à la Formule 1 chez AlphaTauri à l'avenir.

L'absence de Nojiri relègue celui-ci à onze longueurs. Quant à Giuliano Alesi, il s'est classé 13e de la course, après avoir ouvert son compteur lors de l'épreuve précédente à Suzuka avec la huitième place.

Avec Rachit Thukral et Jamie Klein