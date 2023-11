L'Alpine A424 un peu courte pour sa première simulation d'endurance

Alors que l'Alpine A424 fera son arrivée en Championnat du monde d'Endurance l'année prochaine, les préparatifs se poursuivent du côté de la marque française qui a réalisé en Espagne, plus précisément sur le circuit de MotorLand Aragón, sa quatrième séance d'essais et la première au format Endurance.

L'objectif de ce roulage était d'atteindre la barre des 5400 km parcourus en 30 heures. Ce but, "ambitieux pour une première" souligne la marque, n'a pas été atteint puisque si l'Alpine est bien allée au bout de ces 30 heures, elle avait tout juste dépassé les 5000 km, avec un total de 5027 km engrangés. Dans le détail, les huit premières heures de roulage se sont passées sans souci majeur hormis une crevaison, avant que des problèmes de turbo, de fuite d'huile et d'eau et enfin une défaillance électrique ne viennent entraver l'exercice.

Lire aussi : WEC Mick Schumacher a testé l'Alpine A424 LMDh

La fiabilité était évidemment au centre de cette séance, mais l'équipe a également travaillé sur la mise au point de la voiture, ainsi que sur sa propre mise en situation en conditions représentatives, tout en améliorant sa connaissance des pneus Michelin dans diverses situations.

"Nous avons tenu à réaliser cette première séance d’endurance de l’A424 dans des conditions aussi proches que possibles de ce que nous aurons en course", a expliqué Philippe Sinault, le team manager d'Alpine en Endurance. "Nous avons simulé toute une série de phases de course, départ, safety car, FCY [Full Course Yellow], qui ont permis à tous, pilotes, mécaniciens, ingénieurs d’acquérir les modes de fonctionnement pour en faire des automatismes."

"Ce type de séance est bien sûr très important pour la voiture mais aussi pour tous les membres de l’équipe qui doivent trouver leurs marques. Nous attaquons réellement la phase d’apprentissage active. Nous savons qu’il y aura encore beaucoup à apprendre en arrivant au Qatar fin février, mais nous faisons tout pour être le plus prêt possible."

Il nous reste 100 jours avant le début de saison au Qatar et il nous reste encore énormément à faire.

Quant à Bruno Famin, vice-président Motorsport d'Alpine Racing, il tire un bilan positif de ce roulage tout en soulignant le travail restant à accomplir à 100 jours du début de la saison 2024 : "Toute l’équipe est contente d’avoir atteint ce kilométrage pour une première. C’est une satisfaction qui récompense le travail de tous. Le principal but de la séance était d’éprouver la fiabilité en recherchant les points faibles. Nous en avons trouvé un certain nombre qu’il va maintenant falloir résoudre."

"Et rapidement car le temps file : il nous reste 100 jours avant le début de saison au Qatar et il nous reste encore énormément à faire, tant pour la fiabilité et plus encore pour la performance. Il nous faut maintenant analyser les datas et tirer tous les enseignements de cette séance afin de profiter au mieux de la prochaine qui sera à Portimão mi-décembre, afin de continuer à faire progresser la voiture."

Le communiqué Alpine précise également qu'une deuxième A424 effectuaient des tests officiels IMSA à la soufflerie Windshear en Caroline du Nord, dans le cadre de la première étape du processus d'homologation de la voiture.