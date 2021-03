Alpine dévoile sa LMP1 pour le WEC 2021

Deux mois après Toyota, c'est au tour d'Alpine de présenter son nouveau bolide pour la saison 2021 du Championnat du monde d'Endurance. Mais contrairement au constructeur japonais et à Glickenhaus, qui engageront deux voitures chacun dans la nouvelle catégorie Hypercar, Alpine dispose d'une Rebellion R-13 rebadgée : les prototypes respectant l'ancienne réglementation LMP1 demeurent autorisés cette année en WEC, mais devraient être ralentis par une Balance de Performance, car les Hypercars seront plus lentes.

"La voiture est bâtie sur la base d'un châssis en carbone fourni par l'entreprise ORECA ; le groupe propulseur consiste d'un moteur V8 4.5l fourni par Gibson, couplé par une boîte de vitesses Xtrac à six vitesses", détaille Philippe Sinault, directeur de l'Alpine Endurance Team. "La puissance est supérieure à 600 ch, et le poids est d'environ 900 kg. Ces deux dernières caractéristiques seront modifiées selon la Balance de Performance établie par la FIA et l'ACO pour garantir le spectacle en piste en limitant la différence de performance entre les voitures dans la catégorie Hypercar."

2021 est une année importante pour Alpine, le groupe Renault ayant rebaptisé son écurie de Formule 1 du nom de sa marque sportive, tandis que l'écurie exploitée par Signatech en WEC débarque dans la catégorie reine. Cette A480, qui a la même livrée que celle de l'A521 en Formule 1, sera pilotée par deux pilotes qui se sont déjà imposés au Mans à plusieurs reprises avec Alpine en LMP2 (et ont même remporté le titre) : André Negrão et le vétéran Nicolas Lapierre. Ils sont rejoints par Matthieu Vaxiviere, qui a désormais une certaine expérience en Endurance, ayant participé aux quatre dernières éditions des 24 Heures du Mans avec TDS Racing puis Panis Racing. Ce seront toutefois les premiers pas de Negrão et de Vaxiviere en catégorie reine.

"Notre ambition est claire : nous allons viser le podium à chaque course", déclare Sinault sans détour. "Pour atteindre cet objectif, nous compterons aussi sur nos trois pilotes : Nicolas Lapierre, André Negrão et notre nouvelle recrue, Matthieu Vaxiviere. Nous avons l'un des meilleurs line-ups, aux profils complémentaires, tous avec une solide expérience en Endurance et une capacité à bien travailler ensemble au bénéfice de l'équipe." Vaxiviere, d'après Sinault, s'est en tout cas bien intégré à l'écurie lors des essais menés à Motorland Aragón en février dernier.