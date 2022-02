Cadillac montre son Hypercar pour la première fois

Charger le lecteur audio

En août 2021, Cadillac avait annoncé son retour prochain aux 24 Heures du Mans dans la catégorie reine de l'Endurance, l'Hypercar, en parallèle d'un engagement maintenu en IMSA via la plateforme LMDh. Ce mercredi, la marque américaine a donné un premier aperçu de sa future voiture.

La LMDh-V.R, issue d'un partenariat entre General Motors (GM) Design et Dallara, sera équipée d'un moteur Cadillac couplé à un système hybride standard imposé par la nouvelle réglementation. Une certaine liberté est autorisée afin de rendre la carrosserie plus fidèle à l'image des constructeurs, et c'est notamment sur ce domaine que travaille l'entreprise.

"Bien que la nouvelle voiture de course tienne compte des réglementations IMSA et ACO, les caractéristiques de la marque Cadillac seront immédiatement reconnaissables, dont beaucoup sont visibles sur nos véhicules de la série V aujourd'hui", ainsi déclaré Chris Mikalauskas, concepteur créatif extérieur en chef chez Cadillac, à propos de ces premières images.

"Il combinera artistiquement forme et fonction pour influencer le développement de la future voiture de course. Des éléments de l'ADN de la marque Cadillac, tels que l'éclairage vertical et les pales flottantes, seront présents partout."