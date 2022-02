Décision imminente pour la présence de Peugeot au Mans

Charger le lecteur audio

Peugeot se donne encore deux semaines pour décider de sa participation ou non aux 24 Heures du Mans 2022. Directeur de Stellantis Motorsport, Jean-Marc Finot a confirmé ce délai alors que la liste des invités à la classique mancelle sera connue d'ici début mars. "La liste des engagés au Mans sera publiée à la fin du mois de février ou au début du mois de mars, donc nous devons prendre notre décision avant", explique-t-il.

Pour le moment, aucun indice ne permet d'observer une tendance, si ce n'est que Peugeot a déjà fait savoir que la 9X8 ne serait pas au départ des 1000 Miles de Sebring le mois prochain.

"Ce sera une décision difficile, car nous voudrions courir le plus tôt possible", précise Jean-Marc Finot. "Mais vu que la [spécification de la] voiture sera gelée quand elle sera homologuée, il serait insensé de prendre trop de risques et d'en payer le prix pendant cinq ans."

L'Automobile Club de l'Ouest devrait publier la liste des 62 concurrents invités aux 24 Heures du Mans le 28 février ou le 1er mars. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 22 février. Si Peugeot prend la décision de s'aligner au Mans, la 9X8 fera ses débuts lors de la manche précédente du WEC, le 7 mai à Spa-Francorchamps.

"C'est quelque chose que nous avons toujours dit : si nous voulons courir les 24 Heures du Mans, nous devrons courir à Spa", confirme Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot. "Nous en comprenons le principe, à savoir établir la Balance de Performance pour Le Mans."

La semaine dernière, Peugeot a mené sa deuxième séance d'essais privés avec son Hypercar, sur le circuit Paul Ricard, en présence de cinq de ses pilotes officiels. Jean-Éric Vergne, retenu par son engagement en Formule E, était absent. De nouveaux tests sont prévus avant que la décision soit prise pour les 24 Heures du Mans. Choisir le moment de son entrée en compétition est perçu comme un "pari" par Peugeot, qui s'appuie toutefois sur des premiers roulages encourageants à Aragón puis au Castellet, même si aucune véritable simulation d'endurance n'a encore été effectuée.

"Nous sommes confiants grâce à la simulation que nous avons faite et grâce à ce que nous avons vu jusqu'à présent [en piste], tout en gardant un certain niveau d'humilité", indique Olivier Jansonnie. "La clé, c'est la fiabilité : il s'agit purement d'évaluer les problèmes que nous avons et les chances que nous avons de les résoudre pour Le Mans."

"Nous avons roulé de nuit pendant une longue période et nous l'avons fait dans l'idée de maintenir la voiture en piste le plus longtemps possible. Mais si nous avons le moindre doute sur la voiture, nous préférons la garder au stand, prendre le temps de l'examiner attentivement et la renvoyer lorsque nous sommes sûrs qu'il n'y a pas de problème."

Propos recueillis par Gary Watkins

