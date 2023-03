"Rien de grave" chez Ferrari malgré le crash de Calado à Sebring

Charger le lecteur audio

Le Prologue du WEC a été un peu plus mouvementé que prévu à Sebring pour Ferrari, qui a perdu une journée de roulage avec l'une de ses deux Hypercars, dimanche. La faute à une sortie de piste de James Calado, survenue dès le tour de sortie du pilote britannique. La décision a toutefois été prise de ne pas chercher à renvoyer la 499P en piste par la suite, et les dégâts ne suscitent pas trop d'inquiétude au sein de la Scuderia.

"On va devoir changer un coin de la voiture, mais pour le reste, ce sont que des petits détails", rassure Giuliano Salvi, directeur du programme Ferrari en Endurance. "Il n'y a rien de grave pour la voiture ni pour le pilote."

Les dommages se concentrent en grande majorité sur la partie avant droite de la voiture, mais le moteur électrique (MGU) situé sur l'essieu avant a été épargné. Dimanche soir, l'équipe Ferrari AF Corse était confiante quant au fait de pouvoir éviter un changement de monocoque, même si le châssis faisait encore l'objet de vérifications d'usage.

Si la marque italienne n'a pas cherché à tout prix à reprendre la piste dimanche, c'est notamment parce que la première journée avait permis d'emmagasiner beaucoup de kilomètres. Au total, sur les deux jours, Ferrari aura finalement parcouru 337 tours (contre 587 chez Toyota, 433 chez Porsche et 364 chez Peugeot).

"C'est la conséquence d'une journée sans accroc avec cette voiture [samedi], car on a fait beaucoup de kilomètres, presque trop", assure Giuliano Salvi. "On n'avait pas besoin d'une journée complète [le dimanche], sinon ça nous aurait déphasés par rapport à nos préparatifs pour la course."

Invité à expliquer les circonstances de la sortie de piste de James Calado, qui partage le baquet de la Ferrari n°51 avec Alessandro Pier Guidi et Antonio Giovinazzi, le responsable technique a évoqué les pneus froids en raison de l'interdiction de préchauffer les gommes en WEC désormais. "On peut dire que l'accident est le résultat d'une tentative de faire quelque chose de différent pour le tour de sortie, presque trop différent", a-t-il convenu sans entrer dans les détails.

"On est satisfaits des deux premiers jours si l'on excepte ce petit accident", a-t-il conclu. "C'était comme un premier jour d'école, mais on a fait beaucoup de tours et on est détendus."

Propos recueillis par Gary Watkins