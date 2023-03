Toyota s'étonne du rythme plus lent des LMDh à Sebring

Charger le lecteur audio

Toyota prend avec beaucoup de prudence et de perplexité le classement du Prologue du WEC, qui s'est tenu le week-end dernier à Sebring. Avant de se lancer mercredi dans la première manche de la saison, toujours sur la piste floridienne, le constructeur japonais a terminé en tête de trois des quatre séances d'essais officiels, signant également les deux meilleurs chronos absolus avec seulement huit millièmes d'écart entre ses deux GR010 Hybrid.

Directeur technique de Toyota, Pascal Vasselon se montre dubitatif devant les chronos de la concurrence, notamment en raison du comparatif avec les temps observés en février dernier lorsque les prototypes LMDh engagés en IMSA ont roulé à Sebring. Ainsi, la référence de José María López, fixée samedi en 1'48"008, demeure moins rapide que les chronos en 1'47 qu'avaient réalisés Cadillac et Porsche le mois dernier.

"En regardant les chronos de ces derniers jours [au Prologue], il serait assez évident de conclure que l'on a un avantage", explique Pascal Vasselon. "Mais [c'est différent] si on les regarde en les mettant en perspective avec les essais de l'IMSA, où certains de nos concurrents tournaient en 1'47. C'est un point d'interrogation, et c'est une question que l'on ne maîtrise pas. C'est ce qui nous empêche de tirer des conclusions claires de ces essais."

Lors du Prologue, Cadillac a été le constructeur le plus proche de Toyota avec une référence signée par Earl Bamber en 1'48"429 samedi après-midi. Si l'on se plonge dans la feuille des temps des essais collectifs de l'IMSA en février, Renger van der Zande avait roulé au volant de la voiture américaine en 1'47"053. En ce qui concerne Porsche, Michael Christensen a été le plus rapide au volant de la 963 en 1'48"957 alors que Mathieu Jaminett avait bouclé un tour en 1'47"297 le mois dernier.

Certes, entretemps le FIA WEC a publié sa propre Balance de Performance pour les quatre premières manches du championnat, avec une version spécifique pour le tracé de Sebring. Néanmoins, Pascal Vasselon assure que cette BoP à elle seule ne peut justifier un tel écart de performance entre les deux séances d'essais.

Le mois dernier, les Cadillac et les Porsche roulaient avec la puissance maximale de 520 kW et le poids minimal de 1030 kg. Ces données sont passées respectivement à 513 kW et 517 kW pour la puissance allouée au Prologue, avec des poids revus à 1038 kg et 1048 kg. "Une différence de trois ou quatre kilowatts ne représente qu'un ou deux dixièmes, donc peut-être que les conditions étaient plus fraîches ou qu'il y avait plus de gommes", suppose Pascal Vasselon.

Propos recueillis par Gary Watkins