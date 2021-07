J-1 pour l'Hypercar Peugeot en Endurance !

Annoncé à l'automne 2019, le retour de Peugeot en Endurance et aux 24 Heures du Mans va se matérialiser un peu plus cette semaine. Dans quelques heures, le constructeur français lèvera le voile sur sa toute nouvelle Hypercar, à quelques mois de ses premiers tours de roue. Si Peugeot respecte le plan de marche évoqué ces derniers mois, c'est en fin d'année que l'auto devrait réaliser ses premiers tours de roue et entamer son programme d'essais et de développement grandeur nature.

On le sait depuis quelques semaines, le Lion a donné rendez-vous le mardi 6 juillet dans l'après-midi pour présenter cette nouvelle monture qu'il va ensuite falloir développer pour concurrencer notamment Toyota en FIA WEC. Les pilotes engagés par la marque pour intégrer le programme Endurance ont, eux, évidemment déjà vu la "bête" et font preuve d'une certaine impatience. Du côté de Peugeot, on s'est fendu d'un petit teaser, à découvrir ci-dessus, avant le grand jour. C'est une étape de plus qui s'apprête à être franchie, et non des moindres.

En décembre dernier, Peugeot avait annoncé ses choix technologiques pour la motorisation de cette Hypercar : un groupe propulseur hybride alliant un V6 bi-turbo de 2,6 litres développant 680 chevaux et un moteur électrique de 200 kW sur l'essieu avant (272 ch). Dans les faits, la réglementation ne permettra d'utiliser qu'un total de 500 kW, soit 680 ch.

Puis l'identité des pilotes qui composeront le programme Peugeot Sport en WEC a été levée : Paul Di Resta, Loïc Duval, Mikkel Jensen, Kevin Magnussen, Gustavo Menezes, Jean-Éric Vergne seront les titulaires, James Rossiter sera pilote de réserve.

À ce jour, le Lion n'a pas confirmé sa participation à l'édition 2022 des 24 Heures du Mans, se contentant d'indiquer que son entrée en compétition aurait lieu dans le courant de l'année prochaine, avant que la date ne soit affinée en fonction de son niveau de préparation. Peugeot rejoindra en LMH Toyota et Glickenhaus, déjà en compétition tandis que Ferrari et ByKolles sont attendus. En LMDh, catégorie qui fera son apparition en 2023, des programmes ont déjà été confirmés par Audi, Porsche, Acura et BMW.