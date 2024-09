Jenson Button exprime ses doutes sur son avenir en WEC

Le Champion du monde 2009 de Formule 1 Jenson Button, n'a pas encore décidé s'il allait poursuivre sa carrière professionnelle en sport automobile, et donc maintenir son engagement en WEC, l'année prochaine.

Le Britannique de 45 ans, actuellement pilote en Hypercar chez Jota en Championnat du monde, avait jusqu'ici évoqué son retour à la compétition à plein temps, pour la première fois depuis 2019, comme un engagement sur deux saisons. Toutefois, au moment où Motorsport.com l'a interrogé sur les discussions éventuelles avec l'équipe qui engage des Porsche 963 clientes mais qui sera l'année prochaine la structure d'usine Cadillac, Button s'est montré plus réservé.

"Nous avons discuté, oui, donc on verra." Puis, questionné sur l'issue de ces discussions, il a ajouté : "Eh bien, ça dépend de l'issue que je veux. Je suis positif sur le fait d'arriver à l'issue que je souhaite. Non, on verra. C'est quelque chose dont nous discutons."

Pour autant, aimerait-il rester en WEC ? "Ah, c'est une autre question. Je ne peux rien dire de plus. Je suis très fier de cette équipe pour ce qu'ils ont fait cette année en un laps de temps si court et dans la catégorie reine, mais il y a beaucoup plus à accomplir. Travailler avec un constructeur, c'est quelque chose d'important. Un constructeur comme GM [General Motors] et Cadillac, c'est du sérieux. Ils sont là pour gagner. Le plus important, c'est Le Mans, mais il y a également le Championnat du monde."

#38 Hertz Team Jota Porsche 963: Jenson Button Photo de: JEP / Motorsport Images

Après avoir passé deux saisons complètes en SUPER GT en 2018 et 2019, suite à la fin de sa carrière F1, Button a fait des apparitions sporadiques dans diverses disciplines comme la NASCAR, l'IMSA ou encore l'Extreme E. L'an passé, il avait disputé les 24 Heures du Mans au volant de la Chevrolet Camaro de NASCAR dans le cadre de son engagement via le Garage 56 de la classique sarthoise.

C'est après cet épisode qu'il a conclu un accord avec Jota pour disputer la saison 2024 complète en Championnat du monde d'Endurance. Phil Hanson, Oliver Rasmussen et lui ont signé à Fuji le week-end dernier leur meilleur résultat de l'année, avec la sixième place. En plus de l'Endurance, Button participe à des courses historiques pour le plaisir.

Interrogé sur son avenir en compétition de haut niveau, il s'est montré là aussi évasif : "Je veux dire, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Aujourd'hui, j'ai une famille, je ne vais pas piloter sérieusement pendant encore beaucoup d'années. J'ai toujours couru pour m'amuser. J'adore les voitures anciennes. Elles sont très 'mécaniques', j'apprécie vraiment."

"Donc il y aura toujours un compétiteur en moi qui voudra que je continue de piloter jusqu'à mes 50 ans, mais ça ne sera pas au niveau professionnel. Je suis sûr que vous finissez par perdre la flamme, je ne sais pas. [Mais] ce n'est pas encore le cas, il me semble."

Quand il lui est frontalement demandé ce qui l'aiderait à se décider sur le fait de vouloir poursuivre sa carrière l'année prochaine, Button de répondre simple : "Ça [savoir si je veux courir l'année prochaine]."

Avec Rachit Thukral