Robert Kubica vise un volant en Hypercar en 2024

Pensionnaire du LMP2 depuis son passage à temps plein en Endurance, en 2021, Robert Kubica n'a cessé de signer d'excellentes performances. Sacré en European Le Mans Series en 2021, l'ancien pilote de F1 est passé tout près de la victoire aux 24H du Mans la même année et a fini deuxième de l'épreuve sarthoise en 2022 et 2023.

Mais puisque le LMP2 ne fera plus partie du Championnat du monde la saison prochaine et que WRT, son équipe, passera dans la catégorie supérieure pour gérer le programme LMDh de BMW, Kubica est aujourd'hui à la recherche d'une place en Hypercar, selon lui "une étape naturelle pour donner une continuité" à sa carrière en Endurance.

"[Le LMP2] sera toujours au Mans mais, bien sûr, j'aimerais courir au plus haut niveau en WEC", a-t-il confié à Motorsport.com. "J'aimerais courir avec la possibilité de faire un programme sérieux et d'avoir une opportunité."

"Je sais qu'il y a beaucoup de bons pilotes aux alentours mais je continue de croire que je peux offrir de bons services et beaucoup d'expérience, en particulier avec les nouveaux projets, dans des voitures relativement nouvelles. Je pense que quelqu'un qui a piloté de nombreuses voitures, et je dois dire que j'ai beaucoup appris en F1, peut être précieux. J'ai quelques discussions mais je n'ai encore rien décidé."

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson : Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Delétraz

Le Polonais est à la recherche d'une opportunité "dans le meilleur environnement possible" mais souhaite aussi avoir une influence en dehors du cockpit : "J'ai toujours été intéressé, même quand j'étais jeune, par le pilotage et par le fait d'essayer de comprendre le sport, et pas seulement du point de vue du pilote. Bien sûr, au bout du compte, je n'aimerais que piloter mais je pense que le fait de comprendre tout ce qui se passe autour aide le pilote à comprendre les choses, à mieux s'intégrer à l'équipe et à l'aider."

"Si l'équipe s'appuie entièrement sur des simulations, ce qui est très courant ces derniers temps, en essayant de trouver la performance maximale et en oubliant le retour du pilote, alors je ne suis probablement pas la bonne personne pour aider. Mais nous verrons."

Bien qu'il ne compte aucune victoire, le palmarès de Kubica aux 24 Heures du Mans convainc le pilote qu'il a la bonne approche pour les courses d'Endurance. "Surtout, la course du Mans nécessite une approche différente et je pense que cela montre quelque chose d'invisible, que [mon] approche est la bonne", a-t-il affirmé.

"Il ne s'agit pas seulement de soi mais aussi de créer l'équipe, ses coéquipiers. L'année prochaine, j'aurai 39 ans. Je suis toujours passionné, je veux réussir mais pas à tout prix. Je n'ai pas besoin d'en faire trop. Je sais que je suis très exigeant envers moi-même et je peux avoir une vision plus globale des choses en tant que pilote qu'il y a 15 ans, parce que j'ai plus d'expérience. Je pense que cela m'aide, surtout en ce qui concerne l'approche du Mans. En fin de compte, nous avons roulé trois années de suite sans faire de rayures sur la voiture, et deux fois sur trois, l'équipe avec laquelle nous avons couru était débutante."