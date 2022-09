Evans, une envie de victoire qui se fait de plus en plus ressentir

Charger le lecteur audio

Elfyn Evans va-t-il enfin renouer avec la victoire en Grèce ? Voilà près d'un an que le Britannique ne s'est plus imposé en WRC, son dernier succès remontant au Rallye de Finlande début octobre 2021. Depuis, le pilote Toyota n'a pas démérité mais il semble en effet abonné à la deuxième place, comme l'a souligné sa position de dauphin à l'issue de quatre des six dernières épreuves disputées cette saison.

Alors certes, l'intéressé se trouve actuellement dans une bonne dynamique, qui l'a vu grimper à la troisième place du championnat au terme de la dernière manche, au Rallye d'Ypres, qu'il a terminée sur la deuxième marche du podium derrière le vainqueur Ott Tänak. Mais Evans espère bien monter encore un peu plus haut sur l'estrade finale ce week-end au Rallye de l'Acropole, où il n'avait fini qu'au sixième rang l'an dernier lors du retour de l'épreuve hellénique au calendrier WRC.

"Je suis impatient de participer au Rallye de l'Acropole", explique le Gallois. "Après les profils très rapides [des routes] en Estonie ainsi qu'en Finlande, la Grèce offre un défi très différent en tant que rallye terre. La Sardaigne est la dernière manche cassante que nous ayons eue en Europe, et nous y avions eu plutôt de bonnes sensations avec la voiture ainsi qu'une bonne vitesse, même si nous n'avions pas obtenu le résultat espéré à la fin du week-end."

Evans avait en effet montré de belles dispositions au tout début de la manche italienne, pointant en tête à l'issue de la deuxième spéciale avant de subir un problème technique lors de la suivante, et de voir ainsi ses espoirs de victoire annihilés. Mais le pilote Toyota pourra cette année compter sur sa position dans l'ordre des départs pour faire la différence, tout du moins au cours de la première étape.

Evans a dû une fois de plus se contenter de la deuxième place au Rallye d'Ypres, derrière Tänak.

Profiter de l'ordre des départs pour faire la différence

Son coéquipier Kalle Rovanperä et Tänak s'élanceront en effet en premier sur les routes rocailleuses grecques, et devront redoubler de prudence pour ne pas commettre d'impair, le tout dans des conditions qu'on annonce très éprouvantes pour les équipages. "Il reste des choses à améliorer, alors espérons que nous allons faire mieux là où nous avons péché, et que nous allons continuer à progresser en Grèce", reprend Evans. "Cela va être probablement un rallye difficile et assez chaud, conforme à sa réputation, mais nous avons vu l'an dernier avec la pluie qu'on ne peut jamais être totalement certains au sujet de la météo."

Si la perspective d'un sacre semble désormais illusoire pour Evans (il suffit en effet à Rovanperä d'inscrire trois points de plus que lui ce week-end pour l'exclure de la course au titre), la deuxième place reste quant à elle un objectif viable, seules 15 unités le séparant en effet de Tänak. Mais pour espérer reprendre du terrain sur l'Estonien, il devra probablement rompre la série de victoires enclenchée par le pilote Hyundai au Rallye de Finlande il y a tout juste un mois, et s'imposer à son tour. Et donc mettre fin à une période de disette qui n'a que trop duré.