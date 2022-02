ES1 à 3 - Rovanperä leader après la première boucle en Suède

Charger le lecteur audio

Après un mois de pause, le Championnat du monde a repris ses droits ce vendredi matin avec les trois premières spéciales du Rallye de Suède. Délocalisée 800 km plus au nord autour de la ville universitaire d'Umeå par rapport à son camp de base historique de Karlstad, l'épreuve a retrouvé des conditions hivernales "optimales" après une dernière édition disputée sur terre en 2020, celle de l'an passé ayant été annulée en raison du COVID-19. Sur ces routes ultra-rapides bordées d'imposants murs de neige, les pilotes de pointe ont pu s'exprimer pleinement avec des moyennes flirtant déjà avec les 130 km/h.

Bien qu'étant handicapé par sa première position sur la route en l'absence de Loeb et Ogier, Kalle Rovanperä a parfaitement débuté son week-end en limitant la perte de temps dans les deux premières spéciales avant de signer le scratch dans l'ultime secteur chronométré de la matinée. Dans le bon wagon depuis le départ, le pilote Toyota Gazoo Racing a même bénéficié des divers soucis de ses principaux rivaux pour creuser un premier écart supérieur à 10". Gêné par des soucis de changements de vitesse, Oliver Solberg a tout de même signé une première boucle convaincante. Malgré une confiance vacillante, le Suédois a réussi à se maintenir sur le podium pour 0"8 devant Elfyn Evans loin d'être totalement à l'aise dans la Yaris Rally1.

Derrière le Gallois, les écarts se sont en revanche bien resserrés avec un trio Thierry Neuville, Ott Tänak et Esapekka Lappi regroupé en 1"8. Si le Belge a été ralenti par des problèmes avec son système hybride, son coéquipier a perdu le contact avec le leader en raison d'un manque d'appui aéro causé par la perte de son pare-chocs. Leader à l'issue de l'ES2, le Finlandais a chuté au classement à la suite d'un calage sur la ligne de départ, puis d'un manque de rythme assez inexpliqué.

Si la matinée a permis aux Yaris et autres i20 de se mettre en avant, les Ford Puma du team M-Sport ont été plus à la peine. Déjà fautif au shakedown, Craig Breen s'est à nouveau distingué en partant à la faute à deux reprises dans la deuxième spéciale. Crédité d'un retard supérieur à 30" aux intermédiaires après un premier contact appuyé sur un mur de neige, l'Irlandais a vu sa journée prendre une tournure encore plus inattendue quelques kilomètres plus loin après avoir définitivement planté sa Puma dans les bas-côtés. Accablé par les problèmes techniques (hybride et boîte de vitesses), Gus Greensmith n'a pas pu défendre pleinement ses chances tandis qu'Adrien Fourmaux s'est attaché à rester sur la route. Après sa grosse erreur du Rallye Monte-Carlo, le Nordiste a affirmé qu'il voulait "juste finir" en Suède sans prendre le moindre risque, quitte à rouler sur un rythme nettement moins soutenu que ses adversaires (plus d'une seconde au kilomètre pour le moment).

La première étape reprendra à partir de 14h45 avec le second passage dans la spéciale de Kroksjö et ses 14,98 km. Le Rallye de Suède est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES1 : O. Tänak

ES2 : E. Lappi

ES3 : K. Rovanperä

WRC Rallye du Suède - Classement après l'ES3