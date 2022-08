Evans veut poursuivre sur sa lancée en Finlande

Charger le lecteur audio

Après un Rallye d'Estonie très prometteur où il a décroché son troisième podium en quatre épreuves, Elfyn Evans espère bien poursuivre sur sa bonne lancée en Finlande, lieu de son dernier succès en WRC il y a tout juste un an.

Le Gallois, qui a connu un début de saison difficile, a en effet redressé la barre lors des dernières manches, terminant deuxième au Portugal, au Kenya et donc en Estonie, à chaque fois en dauphin de son coéquipier Kalle Rovanperä. Une bonne dynamique qui a vu le Britannique remonter à la troisième place du championnat, à 13 points seulement de Thierry Neuville. Autant dire que la motivation est grande pour le pilote Toyota, qui ambitionne de détrôner son rival belge sur une épreuve où il éprouve chaque année de bonnes sensations.

"La Finlande fait définitivement partie de mes rallyes préférés du calendrier", assure ainsi Evans. "Ce n'est pas mon favori, mais je suis toujours impatient de m'y rendre. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez avoir les mêmes sensations de pilotage qu'en Finlande, donc c'est toujours un moment fort et l'emporter ici l'an dernier a été quelque chose de très spécial."

Evans espère obtenir un quatrième podium en cinq rallyes en Finlande.

Des caractéristiques proches des routes estoniennes

Avec un profil assez similaire à l'Estonie, la Finlande promet de représenter un bon défi pour les pilotes, qui vont devoir maintenir un rythme soutenu sur des routes très rapides et parsemées de sauts. "Cette année, cela va être un défi différent avec la nouvelle génération de voitures", explique Evans. "C'est une manche où vous devez avoir vraiment confiance en la voiture. Le Rallye d'Estonie a été une bonne étape pour nous et […] nous allons essayer de retrouver les sensations que nous avons pu avoir sur les routes finlandaises l'an dernier."

Pour le patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala, l'idée sera également de voir ses troupes poursuivre sur leur lancée de l'Estonie, où les GR Yaris se sont montrées dominatrices. "Après un rallye très solide en Estonie, notre objectif va être de renouveler cela en Finlande", explique le responsable finlandais. "Les caractéristiques [du parcours] sont similaires avec des routes très rapides en terre, mais celles-ci présentent des sauts plus naturels et elles sont généralement plus fluides. Voilà pourquoi les pilotes les apprécient autant et disent que ce sont les meilleures spéciales au monde."

Vingt-deux spéciales sont au programme du Rallye de Finlande, dont le départ est prévu jeudi soir à 18h heure française.