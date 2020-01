Pas de numéro 1 en WRC, une première historique !

Pour la première fois de l'Histoire du Championnat du monde des Rallyes, il n'y aura pas de numéro 1 au départ de la saison 2020 ! Sacré Champion du monde pour la première fois l'an passé, Ott Tänak a décidé de ne pas recourir à ce privilège qui lui était accordé, préférant conserver le numéro 8 qu'il avait choisi auparavant. Ce numéro sera désormais affiché sur une Hyundai i20, l'Estonien ayant choisi de quitter Toyota pour le constructeur sud-coréen à l'intersaison.

Alors que le WRC a introduit en 2019 une réglementation plus souple quant aux numéros, Tänak reproduit un cas de figure déjà rencontré ailleurs et notamment en Formule 1, où Lewis Hamilton conserve depuis plusieurs saisons le numéro 44 malgré la légitimité qu'il aurait à choisir le numéro 1. "J'avais le numéro 8 ces deux dernières années et je ne vois aucune raison de changer", justifie Ott Tänak.

Il est à noter qu'en 2013, le numéro n'avait été porté que ponctuellement au cours de la saison puisque Sébastien Loeb, alors Champion du monde en titre, avait choisi de ne pas disputer la totalité du championnat et de s'aligner sur quatre manches seulement.

Le numéro 1, Sébastien Ogier y était habitué depuis 2014, après avoir conquis six titres mondiaux consécutifs, mais il doit s'en séparer alors qu'il fait son arrivée chez Toyota. Le Français a opté pour le 17. Dans le clan nippon, Kalle Rovanperä a choisi le numéro 69 et Elfyn Evans conserve le 33 qu'il portait déjà l'an passé.

Chez Hyundai, pas de changement pour Thierry Neuville et Dani Sordo. En revanche, Sébastien Loeb passe du 19 au 9, symbole de ses neuf titres mondiaux en WRC. Sous les couleurs de l'équipe M-Sport, Esapekka Lappi garde le numéro 4 qu'il avait chez Citroën tandis que Teemu Suninen et Gus Greensmith restent respectivement avec le 3 et le 44.

Les numéros WRC en 2020