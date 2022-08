Une erreur de note à l'origine de l'accident de Rovanperä

Charger le lecteur audio

Le Rallye d'Ypres aura perdu l'une de ses têtes d'affiche dès la deuxième spéciale ce vendredi matin, avec l'abandon de Kalle Rovanperä à l'issue d'une spectaculaire sortie de route dans Westouter 2. Le Finlandais a en effet mal négocié un rapide virage à gauche, sortant large pour finalement partir en tonneaux après avoir mis une roue dans le fossé bordant la route.

Plus de peur que de mal, le pilote Toyota et son copilote Jonne Halttunen ayant fort heureusement pu quitter l'épave de leur GR Yaris sans blessure. Une certaine tension avait été palpable quelques minutes auparavant chez les deux hommes, contraints de prendre le départ de l'ES2 avec quatre minutes de retard en raison d'un problème de communication entre les organisateurs du rallye qui devait impérativement être résolu avant de pouvoir donner le feu vert sur la spéciale.

Une situation qui a provoqué le courroux de Rovanperä, ce dernier ayant décrit l'événement comme étant "un beau foutoir". Malgré cela, l'intéressé assure n'avoir pas été déconcentré par ce contretemps, quand bien même sa sortie de route est liée à une erreur dans les notes formulées par son copilote. "Il y avait quelques virages [devant nous], et dans le deuxième je dois dire que la note a été un peu optimiste", a déclaré Rovanperä, qui avait remporté juste avant la première spéciale du rallye. "Le virage était trop court dans les notes, et je n'ai pas pu ressortir sur la bonne trajectoire, ce qui m'a valu de prendre le fossé. Il [l'impact] a été vraiment important, de façon surprenante, mais à première vue nous allons bien."

Rovanperä a subi ce matin son premier accident notable depuis le Rallye de Finlande en octobre dernier.

Pas de déconcentration au départ de la spéciale

Cependant, Rovanperä l'assure : l'imbroglio au moment du départ de la spéciale ne l'a pas affecté outre mesure dans sa préparation mentale: "Bien sûr cela a été perturbant au tout début, mais je pense que cela n'était plus un problème passée la moitié de la spéciale. Cela a été un beau foutoir avec le contrôle horaire qui a essayé de nous envoyer sur la spéciale alors qu'il restait encore trois secondes à l'horloge. Cela s'est produit deux fois, cela a été un beau foutoir. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ce n'était à coup sûr pas une bonne chose."

C'est le premier accident dont est victime Rovanperä depuis sa sortie de route au Rallye de Finlande survenue en octobre dernier. Auteur d'une saison très propre jusqu'ici, le Finlandais devrait donc voir sa large avance au championnat, qui culmine pour le moment à 94 points sur son plus proche adversaire, Ott Tänak, se réduire à l'issue du week-end. "Heureusement c'est le seul [mauvais moment cette saison]", constate le pilote Toyota. "Habituellement on rencontre toujours un problème à un moment ou à un autre [en cours de saison], et cette fois-ci nous l'avons eu."

Des propos partagés par le patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala, qui a admis qu'il s'attendait à ce que son poulain fasse tôt ou tard une erreur cette saison, après un début d'exercice excellent marqué par cinq succès en huit épreuves. "Pour moi, Kalle a participé à huit rallyes cette année et il a obtenu huit bons résultats", a-t-il déclaré au site officiel du WRC. "Le Monte-Carlo a été difficile au début, mais il y a tout de même pris quelques bons points [Rovanperä avait fini quatrième]. Dans tous les championnats, chaque pilote fait au moins une erreur par saison et on ne peut pas pas réaliser 13 courses parfaites. C'est arrivé à Ogier et Loeb, et je savais que c'était une question de temps pour que cela lui arrive également, et malheureusement cela est survenu ici."

On ne sait pas encore si Rovanperä pourra reprendre la compétition ce week-end et éventuellement viser des points sur la Power Stage prévue dimanche. Son coéquipier Elfyn Evans lui a succédé en tête du rallye. Le Gallois devance pour l'heure les Hyundai d'Ott Tänak et de Thierry Neuville.