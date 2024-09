Rovanperä et Evans offrent un doublé à Toyota au Chili

Leader depuis samedi après-midi, Kalle Rovanperä a facilement conservé la tête ce dimanche au Rallye du Chili, et décroché son quatrième succès en sept apparitions cette saison.

Le Finlandais était troisième au terme de la première journée, derrière Ott Tänak et Elfyn Evans, et a pris l'avantage samedi, en faisant la différence dans des spéciales à la visibilité rendue très faible par le brouillard. Avec une quinzaine de secondes d'avance sur son premier poursuivant, il n'était plus réellement menacé ce dimanche.

La situation était opposée pour l'autre pilote à temps partiel de Toyota, Sébastien Ogier, qui avait perdu du temps dès vendredi matin, avec une crevaison consécutive à un contact contre un talus, puis un petit souci sur le système hybride dans l'après-midi, et surtout un abandon samedi, un choc contre une pierre ayant cassé un triangle de suspension.

Avec un top 10 impossible à accrocher, le Français pouvait se concentrer sur les points à prendre dans le Super Sunday. Il a fait un carton plein, en remportant les quatre spéciales au programme, et donc la Power Stage par la même occasion.

Rovanperä a remporté le rallye devant Evans et Tänak, qui n'avaient pas les moyens de répliquer ce dimanche. La Hyundai était à la peine face à la Toyota des deux leaders ce week-end mais Thierry Neuville s'est classé à une précieuse quatrième place, combinée à la cinquième place du Super Sunday et la quatrième place dans la Power Stage, ce qui signifie qu'il n'a perdu que cinq points sur Tänak. Le Belge n'était que sixième en début de rallye avant de prendre l'avantage sur Adrien Fourmaux et Sami Pajari samedi.

Fourmaux s'est classé au cinquième rang, après avoir montré de belles performances, mais le pilote Ford M-Sport a perdu tout véritable espoir de briller dès le premier jour, en raison d'une pénalité d'une minute pour avoir pointé en retard à cause d'un souci technique. Le Français a devancé Pajari et Grégoire Munster. Esapekka Lappi, auteur d'un rallye brouillon avec plusieurs sorties de route, a abandonné ce dimanche après un énième contact.

Distancé dès vendredi en raison de deux crevaisons, Martins Sesks a encore perdu du temps ce dimanche en perdant son aileron arrière au passage sur une bosse.

Rallye du Chili

PILOTE VOITURE TEMPS/ÉCART 1 K. Rovanperä Toyota 2h58'59"8 2 E. Evans Toyota +23"4 3 O. Tänak Hyundai +43"9 4 T. Neuville Hyundai +1'01"1 5 A. Fourmaux M-Sport Ford +2'02"7 6 S. Pajari Toyota +2'47"7 7 G. Munster M-Sport Ford +2'47"7 ... S. Ogier Toyota +8'55"5