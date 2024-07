Rovanperä s'impose devant Ogier en Lettonie, Sesks perd le podium

Kalle Rovanperä a survolé le Rallye de Lettonie tout au long du week-end et Sébastien Ogier est venu offrir un doublé à Toyota, tandis qu'Ott Tänak a hérité du podium au dernier moment.

Cette première visite du WRC en Lettonie a offert un rallye en grande partie conditionné par l'ordre de passage. Vendredi, les premiers du championnat ont perdu beaucoup de temps en devant ouvrir la route, sur un terrain très poussiéreux, tandis que les pilotes qui ne font qu'une saison partielle bénéficiaient d'un terrain plus favorable, avec une trace déjà faite.

Rovanperä, leader dès la première super spéciale, a ainsi graduellement augmenté son avance sur un duo composé de Martins Sesks, qui ne prenait que son deuxième départ en WRC et le premier avec une machine dotée du système hybride, et Ogier. Le Français a pris l'avantage samedi matin et a conservé la deuxième place jusqu'à l'arrivée.

Sesks avait son premier podium en WRC en poche mais il a rencontré un problème technique dans la Power Stage, qui lui a coûté 1'45"5 et quatre positions au classement du rallye. Le premier à en profiter a été Ott Tänak, présent sur le podium et prétendant au titre qui a le mieux limité les dégâts, malgré un samedi animé qui l'a vu percuter une arche gonflable, au préalable endommagée par Elfyn Evans, et sortir de la route dans la super spéciale qui concluait la journée.

Ce dimanche, Tänak a fait le plein de points en remportant le Super Sunday, le classement en ne comptant que les spéciales du jour qui rapporte sept unités, et la Power Stage, lors de laquelle il a engrangé cinq points de plus. Au classement du rallye, le Champion du monde 2019 a devancé Adrien Fourmaux, Evans, Takamoto Katsuta et le malheureux Sesks.

Seulement huitième du rallye, Thierry Neuville a été en difficulté tout au long du week-end, d'abord en étant le premier à disputer les spéciales vendredi, ensuite avec une position restée défavorable lors des deux journées suivantes, puisque l'ordre de passage était basé sur le classement du rallye, avec une inversion des positions qui le voyait rester l'un des premiers au départ.

Esapekka Lappi n'a jamais pu lutter pour les premières places, et a en plus été pénalisé par un problème sur son moteur dans la Power Stage. Le pilote Hyundai a dû se contenter de la neuvième position devant Grégoire Munster, lui aussi ralenti par des soucis techniques ce dimanche, visiblement sur son moteur.

Au championnat, Neuville voit Tänak revenir à huit points, tandis qu'Evans pointe à 13 unités du premier pilote Hyundai.

