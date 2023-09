Tänak discute mais n'a pas tranché pour 2024

Ott Tänak n'a encore rien décidé quant à la suite de sa carrière en WRC, liant également son avenir à la direction plus générale que prendra la discipline. Le Champion du monde 2019 arrive en fin de contrat chez M-Sport, un an après avoir quitté Hyundai avant l'échéance de son bail. Sa campagne 2023 est plutôt difficile alors qu'il pointe au quatrième rang du championnat pilotes, auréolé d'une victoire en Suède mais de deux podiums seulement.

Le souhait du pilote estonien est de continuer à courir en WRC, tandis que son équipe a déjà fait part de son envie de le conserver. Néanmoins, d'autres facteurs entrent en ligne de compte, à commencer par la situation globale de l'équipe de Malcolm Wilson, même si ce dernier a dissipé les doutes autour d'un retrait du Rally1 à court terme.

Lors du Rallye de l'Acropole, Ott Tänak a confié avoir discuté avec toutes les équipes aujourd'hui engagées en WRC tout en admettant qu'il lui était compliqué de savoir ce que lui réservait la suite. "Le plan, ou l'idée, c'est de continuer", a-t-il précisé. "C'est difficile de dire comment ça se fera. Il n'y a pas encore eu beaucoup de discussions, donc j'imagine qu'on le saura bientôt."

Pour lui, la réflexion dépasse le simple cadre de sa propre carrière, alors que les critiques se multiplient autour du manque d'attrait que suscite un WRC qui peine à se renouveler et à se moderniser. Des discussions ont lieu entre le promoteur et les pilotes pour faire évoluer le format, tandis que la réglementation technique pour 2027 doit encore être arrêtée.

"Il y a toujours des discussions avec toutes [les équipes], il y assez peu d'équipes et c'est un petit groupe, donc on parle toujours à tout le monde, que ce soit pour parler de contrats ou pour rester en contact les uns avec les autres", ajoute Ott Tänak. "Bien sûr, il y a des discussions, mais la situation de la discipline fait qu'il y a de nombreuses choses plus importantes que de parler [de contrats]. Pour le moment, l'essentiel est que le promoteur et la FIA fassent quelque chose de plus rafraîchissant pour l'avenir. La discipline ne va pas bien en ce moment."

Sur le marché des transferts, les places sont rares, d'autant que Toyota devrait renouveler ses équipages en 2024 avec toujours Kalle Rovanperä et Elfyn Evans, et un programme partiel pour Sébastien Ogier. Chez Hyundai, Thierry Neuville est en revanche le seul pilote disposant d'un contrat ferme pour la saison prochaine.

Propos recueillis par Tom Howard

