Déterminé, Tänak veut marquer "le maximum de points" en Catalogne

Si ses deux victoires et sa bonne dynamique imprimée au cœur de l'été ont pu lui faire caresser l'espoir d'une remontée sur Kalle Rovanperä au championnat, Ott Tänak va finalement devoir se résigner, au mieux, à la deuxième place cette saison suite au sacre du Finlandais lors de la dernière manche.

Le Rallye de Nouvelle-Zélande a en effet marqué un coup d'arrêt dans la montée en puissance de Hyundai, débutée en milieu de saison. Tänak n'a ainsi pu faire mieux que troisième aux antipodes, même s'il aurait sans doute pu finir un cran au-dessus s'il n'avait pas perdu 15" en diverses pénalités durant l'épreuve.

Les espoirs de titre chez les pilotes envolés, l'Estonien aura par ailleurs du mal à trouver de la motivation dans la quête d'un hypothétique sacre chez les constructeurs. Avec 81 points de retard sur Toyota et plus que deux rallyes à disputer, il s'agit-là en effet d'un objectif illusoire pour Hyundai, qui paye ici son entame de saison particulièrement difficile.

De fait, la fin de la présente campagne sera surtout dédiée à l'acquisition d'expérience afin de partir d'un meilleur pied en 2023. Et il faudra donc pour cela viser la victoire dès ce week-end en Espagne. "Je m'attends à ce que ce soit un rallye fun et appréciable, mais il va être également important pour nous d'être compétitifs et de nous battre pour le maximum de points possibles", prévient ainsi Tänak. "Nous avons déjà démontré à quel point notre package était bon sur asphalte en Croatie ainsi qu'en Belgique, et notre objectif sera donc de continuer dans cette voie en Espagne."

Tänak s'était en effet imposé fin août lors du Rallye d'Ypres, où Hyundai a été proche de signer un doublé, avant que Thierry Neuville parte à la faute en fin de parcours. L'an dernier, le Belge l'avait par ailleurs emporté sur les routes catalanes, preuve du niveau de performance de la i20 N.

D'où un certain optimisme dans les rangs de l'équipe sud-coréenne, symbolisé par les propos de son patron, Julien Moncet. "Le Rallye de Catalogne nous a plutôt bien réussi par le passé, car nous y avons décroché deux victoires ainsi que sept arrivées dans le top 3 lors de nos précédentes visites", rappelle-t-il ainsi. "Nous espérons donc y obtenir un autre bon résultat ce week-end et réaliser un hat-trick avec un nouveau double podium."

Tänak a de très bons souvenirs en Catalogne, où il a notamment remporté le titre en 2019 lorsqu'il évoluait encore chez Toyota.

Difficulté à trouver le bon équilibre

Pour ce faire, il faudra donc dompter les spéciales espagnoles, qui sont sans doute celles qui permettent de souligner le plus la précision du pilotage des concurrents. Tänak tentera donc d'y faire bonne figure sur l'épreuve qui l'avait vu coiffer la couronne mondiale en 2019.

"J'aurais tendance à dire que la Catalogne est le premier rallye de la saison à se dérouler véritablement sur asphalte, étant donné que la surface y est très lisse et que les chronos y sont très rapides", reprend le pilote Hyundai. "C'est toujours difficile de trouver le bon équilibre là-bas, donc notre niveau de confiance dans la voiture devra être élevé. Les spéciales proposent beaucoup de virages longs et rapides, qui vous amènent à vous battre contre le sous-virage, un phénomène auquel il faudra remédier par le biais de nos réglages sur la i20 N Rally1."

Le shakedown du Rallye de Catalogne est prévu ce jeudi, avant l'ouverture des hostilités à proprement parler le lendemain avec une première étape composée de huit spéciales, représentant un total de 118,92 km de parcours chronométré.