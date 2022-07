Jonathan Rea continue avec Kawasaki jusqu'en 2024

Charger le lecteur audio

Jonathan Rea et Kawasaki, c'est une histoire qui marche, et plus que bien. Après avoir battu nombre de records ensemble depuis le début de leur collaboration dans le Championnat du monde Superbike en 2015, le pilote et le constructeur ont annoncé poursuivre leur histoire jusqu'en 2024.

"Je suis vraiment heureux et enthousiaste de renouveler mon contrat avec Kawasaki pour deux années de plus", a déclaré Rea. "Cette collaboration a été incroyable, nous avons connu tellement de succès ensemble que c'est presque une suite logique. Il n'y a pas eu besoin de beaucoup de négociations de part et d'autre afin de continuer ensemble. Il s'agissait plus de voir à quel point j'étais motivé pour continuer de rouler au plus haut niveau dans le Championnat du monde Superbike."

"Ces quelques saisons ont été incroyables, nous avons été plus compétitifs que jamais. J'ai réalisé à quel point je suis motivé pour continuer à me battre pour gagner. En 2015, Kawasaki m'a donné l'opportunité de réaliser un rêve d'enfant en remportant le titre WorldSBK lors de notre première année ensemble. Notre collaboration est vraiment solide et j'ai hâte de continuer à nous créer des souvenirs et à représenter un constructeur et une marque incroyables."

S'il a vu le titre lui échapper au profit de Toprak Razgatlioglu l'an dernier, Rea reste le pilote le plus titré de l'Histoire de la catégorie. Avec six titres, 102 victoires, 186 podiums, 33 poles et 88 meilleurs tours, la collaboration de l'Écossais et de Kawasaki est la plus fructueuse que le championnat ait jamais connue. Rea compte de plus 42 autres podiums dont 15 victoires, décrochés avant 2015.

Actuellement deuxième du championnat, à 17 points d'Álvaro Bautista, le pilote Kawasaki est une fois encore dans la course au titre, et espère ramener une nouvelle couronne pour continuer d'écrire l'histoire de Kawasaki, qui lui fait plus que jamais confiance.

"Depuis que nous avons signé avec Jonny pour la saison 2015, nous avons écrit une belle partie de l'histoire du WSBK. Nous sommes très fiers de faire partie de sa success story, qui est aussi la success story de Kawasaki. Nous sommes à huit saisons passées ensemble et Johnny a toujours été au maximum de ses performances. Aujourd'hui, à 35 ans, il est au meilleur de sa forme et nous savons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire", a pour sa part déclaré Guim Roda, le team manager de Kawasaki.

"Nous avons travaillé dur avec KMC pour définir le genre de projet que nous pouvions créer pour permettre à Jonny de continuer à attaquer à 110%. Je pense que nous lui avons donné la motivation dont il avait besoin pour foncer deux ans de plus. Nous ne pouvons jamais nous reposer sur nos lauriers, sur nos succès passés, donc nous allons devoir travailler dur pour répondre à ses attentes. Nous sommes prêts. Nous pouvons garantir que ce sera un vrai spectacle pendant au moins deux ans de plus."

