LIVE - Suivez les essais F1 2022 de Barcelone en direct

La Formule 1 nous donne rendez-vous aujourd'hui à Barcelone, première étape du programme d'essais de pré-saison 2022. Cette année, les monoplaces de Formule 1 répondent à un nouveau Règlement Technique ayant profondément changé leur apparence et leur manière de fonctionner. La grande majorité des éléments aérodynamiques présents en 2021 ont été bannis, avec un accent mis sur l'effet de sol pour permettre aux voitures de se suivre en piste, et donc d'augmenter le nombre de dépassements.

Cette nouvelle ère du championnat pousse à l'assiduité. Il est important d'accumuler les kilomètres au cours des trois journées d'essais prévues à Barcelone (de mercredi à vendredi) et d'éviter le moindre pépin technique car chaque équipe ne pourra aligner qu'une seule voiture. Certains ont néanmoins pris de l'avance puisque Haas, McLaren et Ferrari ont organisé en ce début de semaine un shakedown à Barcelone.

Il n'y aura pas d'absents en Catalogne, les dix équipes et les vingt pilotes titulaires engagés cette saison seront de la partie. Ce sera une grande première pour Guanyu Zhou, le seul rookie du plateau, tandis qu'Alexander Albon fera son retour en catégorie reine – avec Williams – après une saison sur le banc de touche. Le numéro 1 fera lui aussi un come-back puisqu'il sera porté par un pilote, à savoir le Champion du monde en titre Max Verstappen, pour la première fois depuis 2014.

Aujourd'hui, le Néerlandais prendra le volant de sa Red Bull et partagera la piste avec Sebastian Vettel et Lance Stroll (Aston Martin), Nikita Mazepin et Mick Schumacher (Haas), Nicholas Latifi et Albon (Williams), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), et Robert Kubica et Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

À l'exception d'Alfa Romeo, qui a tout de même organisé un shakedown avec une F1 camouflée, toutes les équipes de la grille ont levé le voile de manière officielle sur leur nouveau modèle, ou du moins leur nouvelle livrée. Certaines écuries ont de nouvelles couleurs, à l'instar d'Alpine avec son sponsor-titre BWT ou encore Mercedes, qui est revenu à sa traditionnelle robe grise.

Enfin, un petit mot sur la météo, les dernières prévisions annoncent une journée ensoleillée sur le circuit de Barcelone avec une température frôlant les 20°C.

Rendez-vous ci-dessous pour suivre notre live texte intégral !