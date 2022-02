Barcelone, J1 - Norris devance les Ferrari

Charger le lecteur audio

Soixante-treize jours après un Grand Prix d'Abu Dhabi très controversé ayant mis un terme à la saison 2021, la campagne 2022 a été lancée ce mercredi 23 février sur le circuit de Barcelone. Et ce n'est pas un lancement de saison comme les autres puisque la Formule 1 entre dans une nouvelle ère technique : le règlement a été modifié en profondeur, tout comme l'apparence et le comportement des voitures, avec pour objectif de voir plus de dépassements en piste.

En conséquence, toutes les équipes sont parties d'une feuille blanche et, pour la première fois, elles ont dû concevoir leur voiture sans dépasser un plafond budgétaire. Cette année, il est fixé à 140 millions de dollars. Les compteurs sont donc remis à zéro, ce qui soulève d'énormes interrogations sur la nouvelle hiérarchie du championnat. Red Bull et Mercedes parviendront-ils à conserver leur trône ou seront-ils battus par un troisième larron ? Il sera impossible de répondre à cette question avant le premier Grand Prix de la saison, cependant les essais de pré-saison pourront nous donner quelques pistes.

Sous des températures fraîches, 8°C dans l'air et à peine 10°C sur la piste, Lando Norris est le premier pilote à prendre la piste, suivi comme son ombre par George Russell. Les premiers chronos sont loin d'être compétitifs, ce qui n'est pas étonnant : armées de nombreux capteurs et instruments de mesure, les équipes vérifient avant tout le bon fonctionnement des voitures avant d'aller à la recherche de la performance. Ainsi, Russell occupe la tête du classement avec un timide 1'25"548, à près de dix secondes de la pole position 2021 établie par son nouveau coéquipier, Lewis Hamilton.

George Russell, Mercedes W13

Au bout d'une demi-heure, neuf équipes ont déjà pu enregistrer un tour minimum. Seul Alfa Romeo, qui n'a pas encore présenté sa nouvelle F1, manque à l'appel. Robert Kubica sort des stands peu de temps après, le pilote d'essais ayant eu la priorité sur les titulaires Bottas et Zhou ce matin. Kubica boucle peu de tours cependant, la faute à quelques problèmes techniques.

Au fil de la séance, le soleil se dévoile, la piste se réchauffe et les chronos s'abaissent progressivement, même si les équipes sont surtout concentrées sur l'accumulation de kilomètres. Yuki Tsunoda et Max Verstappen se disputent le meilleur temps, le pilote AlphaTauri a le dernier mot avec un 1'22"692 établi avec les gommes C3 avant 10h. La voiture du Champion du monde en titre fait sensation – elle présente plusieurs solutions innovantes – et visite le bac à gravier du virage 10, sans gravité.

Charles Leclerc prend ensuite le meilleur temps en 1'21"718 avec les gommes C2. Le Monégasque est le premier homme à descendre sous la barre des 82 secondes au tour avant d'être rejoint par Russell, auteur d'un 1'21"403 en pneus C3 puis d'un 1'21"039 à la fin d'un relais d'une douzaine de tours. Mais Leclerc n'abdique pas si facilement. Avant midi, et même si cela reste un tour peu compétitif, il améliore la référence de près d'une seconde grâce à un 1'20"165 en pneus C3.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Au-delà de la chasse au meilleur temps, certains pilotes profitent de cette séance pour se faire une idée du comportement de ces nouvelles voitures dans l'"air sale". Russell est aperçu en train de prendre en chasse Nicholas Latifi dans la dernière portion du circuit, avant d'être lui même suivi par Leclerc quelques minutes plus tard.

À vingt minutes du drapeau à damier, on entend un moteur vrombir dans le stand Alfa Romeo. L'écurie italienne a enfin réglé ses problèmes et envoie Kubica en piste. Le Polonais ne perd pas de temps et signe un premier tour chronométré en 1'29"516 avant d'abaisser progressivement sa marque.

La première partie de la séance prend fin avec le meilleur temps de Leclerc, qui devance nettement ses adversaires. Seul Norris lui tient tête mais le pilote McLaren accuse tout de même trois dixièmes de retard. Au moment de la reprise, personne ne se précipite en piste, mais sept des monoplaces ont changé d'occupant : seuls Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso et Yuki Tsunoda continuent sur leur lancée.

Cependant, alors que se multiplient les longs relais, l'heure n'est pas à chercher la performance. Le principal est d'engranger un kilométrage maximal et donc des données optimales avec les F1 de nouvelle génération, et c'est chose faite pour huit des dix écuries. Chez Haas et Alfa Romeo, cependant, le bilan est maigre : après les soucis indéfinis rencontrés par l'écurie italo-suisse le matin, Valtteri Bottas ne parcourt que 23 tours cet après-midi. Du côté de chez Haas, la fuite qui a entravé Nikita Mazepin ce matin est suivie par des dégâts sur le fond plat, qui empêchent Mick Schumacher de faire plus de 23 tours également.

Mick Schumacher, Haas VF-22

La référence établie par Charles Leclerc reste longtemps invaincue, et son coéquipier Carlos Sainz est le premier à s'en approcher, avec un temps de 1'20"416 signé peu avant 17h. Quelques instants plus tôt, Lewis Hamilton a signé le meilleur temps absolu dans le premier secteur, avant de relâcher son effort.

Les améliorations se multiplient cependant en fin de journée. Lando Norris frappe fort en étant le premier à passer sous la barre des 80 secondes : il signe un 1'19"951 avec le composé C4 et est le seul à avoir réalisé son meilleur temps avec les pneus à bandes rouges. Il enfonce ensuite le clou en 1'19"568. Les chronos sont vraisemblablement peu significatifs, et les écarts sont conséquents, avec plus de trois secondes entre la McLaren de tête et la Haas de Schumacher.

Une chose est sûre : avec près de 150 tours chacune, soit environ 700 kilomètres, les écuries Ferrari et Red Bull ont largement de quoi travailler leur sujet ce soir, avant de reprendre la piste demain.

Barcelone, Jour 1

Pilote Équipe Tours Chrono 1 L. Norris McLaren 103 1'19"568 2 C. Leclerc Ferrari 80 1'20"165 3 C. Sainz Ferrari 73 1'20"416 4 G. Russell Mercedes 77 1'20"784 5 L. Hamilton Mercedes 50 1'20"929 6 S. Vettel Aston Martin 52 1'21"276 7 Y. Tsunoda AlphaTauri 121 1'21"638 8 F. Alonso Alpine 127 1'21"746 9 M. Verstappen Red Bull 147 1'22"246 10 V. Bottas Alfa Romeo 23 1'22"572 11 A. Albon Williams 66 1'22"760 12 M. Schumacher Haas 23 1'22"962 13 L. Stroll Aston Martin 67 1'23"327 14 N. Latifi Williams 66 1'23"379 15 N. Mazepin Haas 20 1'24"505 16 R. Kubica Alfa Romeo 9 1'25"909