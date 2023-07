LIVE F1 - Suivez le Grand Prix de Hongrie en direct

Après un an et demi de disette, Lewis Hamilton est de retour en pole position d'un Grand Prix de Formule 1, ce dimanche en Hongrie. Et quelle pole position, obtenue avec seulement trois millièmes de seconde d'avance sur Max Verstappen ! La Red Bull de ce dernier semble conserver l'avantage en performance pure, mais c'est un Grand Prix passionnant qui s'annonce entre ces deux pilotes qui s'étaient livré un duel de titans pour le titre mondial 2021.

Derrière eux, la deuxième ligne est monopolisée par des McLaren en grande forme, avec Lando Norris et Oscar Piastri. Surprise du chef, Zhou Guanyu s'élancera cinquième. Pourra-t-il tirer son épingle du jeu ?

En revanche, plusieurs pilotes de top teams sont distancés sur la grille de départ après des performances médiocres lors de qualifications extrêmement serrées au format inhabituel. Sergio Pérez n'est que neuvième, Carlos Sainz 11e, Lance Stroll 14e, George Russell 18e.

Autre conséquence de la nouvelle allocation de pneus, l'ensemble du plateau a davantage de gommes dures et mediums à sa disposition pour la course. Cela ouvre des opportunités stratégiques, à tel point que selon Pirelli, des stratégies à un, deux et trois arrêts sont viables ! Voilà longtemps qu'on n'avait pas vu ça.

Une chose est sûre : ce premier virage s'annonce intéressant avec le retour du duel Hamilton-Verstappen. "Je pense que la position sur la piste ici est un peu comme Monaco sans les barrières et qu'une fois que vous avez la position sur la piste, il est très difficile de dépasser", a déclaré Christian Horner au micro de Sky Sports F1. "Il s'agit donc d'une question de stratégie et je pense que nous avons un meilleur rythme en course. Mais cela va se jouer au départ. Nous savons qu'il y a un peu de passif entre ces deux-là, alors tant qu'ils passent les deux premiers virages, ils connaîtront une bonne course !"

