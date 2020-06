Abiteboul : Il faut donner du temps et de la stabilité à Pirelli

Avec le rejet des pneus conçus spécialement pour la saison 2020 en fin d'année passée, Pirelli s'est retrouvé dans la position de devoir maintenir les constructions 2019 un an de plus. Mais avec la pandémie de COVID-19 et le report de la révolution réglementaire de 2021 à 2022 – qui prévoyait, entre autres, le passage à des pneus 18 pouces à la place des 13 pouces actuels –, il faudra compter sur les enveloppes développées courant 2018 une campagne supplémentaire.

Or, avec l'évolution naturelle des performances des monoplaces dans une période de stabilité réglementaire, et en dépit du gel d'un certain nombre de pièces entre 2020 et 2021, les contraintes infligées à des pneus qui sont le fruit d'un travail de conception mené courant 2018 risquent d'être proches de la limite acceptable. Pour empêcher les écuries d'aller trop loin dans la recherche de performance, il a notamment été décidé de limiter la hausse d'appui potentielle des F1, avec comme mesure phare le découpage du fond plat devant le pneu.

Interrogé sur le sujet, Cyril Abiteboul admet avoir une certaine compassion pour Pirelli qui doit souvent réagir à la direction prise par les écuries. "J'ai été fournisseur de moteurs, et je connais la difficulté d'être fournisseur en F1", a déclaré le dirigeant français à Motorsport.com. "C'est une grande exigence, [il y a] beaucoup d'attentes. Je pense que nous devons faire un peu mieux en donnant suffisamment de préavis et de stabilité à nos décisions afin que Pirelli ait la possibilité de développer le bon produit pour ce que nous voulons faire."

"Si vous prenez l'exemple de cette année, n'oublions pas les circonstances. Nous étions censés passer à 18 pouces l'année prochaine, mais nous avons décidé, juste au moment où nous revenions d'Australie, de repousser la réglementation d'un an, et nous devons toujours examiner les conséquences de nos décisions. Ayant pris cette décision, je pense qu'il est également logique que nous essayions d'adapter légèrement nos voitures à leur produit, au moins à court terme."

Selon Abiteboul, il est également crucial que les écuries aident Pirelli à anticiper les niveaux d'appui qui connaîtront les pneus 18 pouces quand la nouvelle réglementation entrera en vigueur en 2022. "Je pense qu'à moyen terme, pour 2022 en particulier, nous devons nous assurer que les bons produits sont développés pour nos voitures, avec les bonnes hypothèses [concernant les performances]."

"Ce qui est parfois remarquable avec la F1, c'est que la grille en général est capable de dépasser les prévisions. Je pense que tout le monde a été surpris par le niveau de développement aérodynamique que nous avons atteint au cours des 12 derniers mois, malgré un changement de réglementation avec la simplification de l’aileron avant, etc. C'est aussi un peu un honneur pour le sport d'être une cible en mouvement constant pour un fournisseur comme Pirelli, mais cela dit, pour 2022, nous devons tous être parfaitement alignés sur ce dont nous aurons besoin."