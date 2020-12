Qui participera aux essais F1 de "jeunes pilotes" à Abu Dhabi ?

Les essais d'Abu Dhabi ont énormément fait parler ces dernières semaines. Initialement réservés aux pilotes ayant disputé deux Grands Prix ou moins, ils ont été au cœur d'un intense lobbying de la part de Renault (future Alpine) pour permettre la participation à ce roulage de Fernando Alonso, 39 ans et 312 départs en Formule 1. L'Espagnol, qui n'entre pas vraiment dans l'idée que chacun pouvait se faire d'un jeune pilote, a toutefois été autorisé à monter dans le baquet d'une des R.S.20 pour ces essais.

Il faut dire que dans l'article du Règlement Sportif concernant les modalités de participation, la FIA se laissait le droit d'accorder des dérogations à des pilotes ne remplissant pas les critères initiaux. Ces tests ont ainsi finalement été ouverts à tous les pilotes, pourvu qu'ils n'aient pas couru en 2020. Ainsi, Red Bull (avec Sébastien Buemi), Alfa Romeo (Robert Kubica) et même Mercedes (Stoffel Vandoorne) se sont engouffrés dans la brèche en alignant d'anciens pensionnaires de la discipline reine inactifs cette saison.

La décision de la FIA de permettre la participation de pilotes expérimentés n'est pas passée auprès de McLaren et Racing Point (future Aston Martin) qui avaient depuis longtemps prévu de faire l'impasse sur ce roulage, n'ayant pas dans leurs rangs de jeune pilote. Ces deux écuries en seront d'ailleurs absentes. Elle n'a pas non plus été appréciée par Ferrari qui voulait en profiter pour offrir aux pilotes changeant d'équipe, dont Carlos Sainz qui rejoindra la Scuderia en provenance de McLaren, la chance de pouvoir effectuer ces tests avec leur nouvelle structure, en vain.

Malgré ces arrangements, sur 17 pilotes annoncés, 13 seront bien des néophytes. Sur ces 13, un a déjà couru en Grand Prix (Jack Aitken à Sakhir) et un autre (Mick Schumacher) a déjà été annoncé chez Haas la saison prochaine. Reste évidemment à attendre la confirmation de l'arrivée de Yuki Tsunoda chez AlphaTauri, avec qui il roulera ce mardi à Abu Dhabi, pour la campagne 2021.

Sur le plan des modalités des essais, ils se tiendront sur une seule journée (trois étaient initialement prévues mais la pandémie de COVID-19 a incité la F1 et les équipes à réduire la voilure). Pour compenser quelque peu, les écuries présentes auront la possibilité de faire rouler deux monoplaces 2020 en même temps. Il sera en revanche impossible de tester des pièces de développement en vue de 2021.

Niveau horaires, la journée se déroulera entre 9h00 et 18h00, heure locale, donc entre 6h00 et 15h00, heure française.

Les participants aux essais d'Abu Dhabi 2020

Mercedes Stoffel Vandoorne Nyck de Vries Red Bull Sébastien Buemi Jüri Vips McLaren absent Racing Point absent Renault Fernando Alonso Guanyu Zhou Ferrari Robert Shwartzman Antonio Fuoco AlphaTauri Yuki Tsunoda Marino Sato Alfa Romeo Robert Kubica Callum Ilott Haas Mick Schumacher Williams Jack Aitken Roy Nissany

