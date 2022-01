Alfa Romeo déplore des résultats qui ne reflètent pas ses performances

Frédéric Vasseur peine à se satisfaire des progrès réalisés par Alfa Romeo lors de la campagne passée en Formule 1, alors que l'écurie a perdu une place au championnat des constructeurs, se retrouvant neuvième quand elle avait conclu les trois saisons précédentes au huitième rang.

Alfa Romeo a pourtant marqué 13 points en 22 Grands Prix, contre huit lors des 17 courses de la saison 2020. Or, en parallèle, Williams a fait un bond en avant en matière de performance et a inscrit 23 unités avec de la réussite, puisque 20 d'entre elles proviennent des Grands Prix de Hongrie, marqué par deux carambolages au départ, et de Belgique, officiellement interrompu après un tour sous Safety Car.

Ainsi, le directeur de l'équipe italo-suisse accuse le coup : "En matière de performance pure, nous nous sommes très bien débrouillés. Nous avons fait un énorme pas en avant par rapport à l'an dernier, probablement le meilleur en matière de performance pure par rapport à la pole position."

"Mais en même temps, nous avons manqué les bonnes opportunités de l'année : à Budapest, où nous étions impliqués dans l'accident, et à Spa. À Bahreïn je crois, nous avons eu le problème lors de l'arrêt au stand, et à Imola, quand Kimi [Räikkönen] est parti en tête-à-queue dans le tour de formation, cela nous a coûté : deux points par-ci, quatre points par-là. C'est un sentiment étrange, car en fin de compte, le seul indice de performance qui ait du sens, ce sont les points. Rien ne sert d'être plus rapide si l'on ne marque pas de points."

Frédéric Vasseur, directeur d'Alfa Romeo Racing, en conférence de presse

Les chiffres semblent corroborer l'analyse de Vasseur, puisqu'en 2020, avec une unité de puissance Ferrari en difficulté, les meilleurs temps d'Alfa Romeo correspondaient à 102,8% de la pole position en moyenne sur piste sèche, contre 102,1% en 2021 – et même moins de 102% si l'on exclut la séance turque, où tous les écarts étaient bien plus conséquents qu'à l'accoutumée. Cependant, la constance n'était pas là.

"La saison a vraiment été en dents de scie", reconnaît Vasseur. "Nous avons probablement bien commencé, jusqu'à Monaco environ. Puis nous avons eu une période difficile pendant l'été – peut-être que nous étions en vacances, je ne sais pas ! Puis c'est revenu dans la dernière partie de l'année. Encore une fois, c'est très difficile à analyser, car si l'on regarde le classement, c'est clair."

"Mais si l'on regarde la performance pure, un dixième peut parfois changer complètement la situation. [À Djeddah] nous avons atteint la Q3, mais nous sommes passés à un dixième de l'élimination en Q1. Quand on essaie d'analyser la saison, il faut faire attention à ça. Dans l'ensemble, si je devais noter cette saison, je dirais bonne en performances et mauvaise en résultats."

Ce résultat décevant permettra néanmoins à Alfa Romeo de disposer de davantage de tests en soufflerie et de simulations CFD cette saison, conformément au système de handicap aéro mis en place l'an passé. L'équipe aligne cette saison un tout nouveau duo composé de Valtteri Bottas et Guanyu Zhou à la place de Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi.

Propos recueillis par Luke Smith