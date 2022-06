Alfa Romeo mis en difficulté par les pneus tendres

Charger le lecteur audio

Au Grand Prix d'Espagne, les performances d'Alfa Romeo dans le tortueux dernier secteur du circuit de Barcelone étaient annonciatrices de bons résultats pour les Grands Prix de Monaco et d'Azerbaïdjan, disputés sur des pistes au profil similaire. Pourtant, le Trèfle n'a ajouté que deux points à son compteur lors de ces deux épreuves.

Ayant souffert des conséquences d'un mauvais choix de réglages en Principauté, Alfa Romeo espérait rebondir à Bakou en introduisant plusieurs nouvelles pièces sur la C32... ce qui a partiellement été le cas : avant d'abandonner sur problème moteur, Zhou Guanyu affichait un excellent rythme ; pour Valtteri Bottas en revanche, ce fut une nouvelle fois une course difficile, qui a été conclue à la onzième place.

"À Monaco, nous avons eu quelques difficultés, mais c'était différent", a répondu Xevi Pujolar, directeur de l'ingénierie piste d'Alfa Romeo, à Motorsport.com. "Nous avons changé [des pièces] sur la voiture [au Grand Prix d'Azerbaïdjan] et au vu du niveau de performance de Zhou, parce qu'avec Valtteri nous avons eu quelque chose de différent, nous pouvons dire que les problèmes de Monaco ont disparu."

Pujolar a détaillé les problèmes d'Alfa Romeo à Bakou, et ils concernaient les qualifications. L'équipe transalpine a notamment eu des difficultés à exploiter le composé C5 de Pirelli, qui faisait office de pneu tendre pour le week-end azéri. Ainsi, ni Zhou ni Bottas ne sont parvenus à tirer le meilleur parti de leur voiture le samedi et ont tous les deux été recalés en Q2.

"Certains de nos adversaires sont capables d'extraire plus de performance sur le premier tour lancé alors que nous connaissons plus de difficultés", a-t-il ajouté. "On le fait davantage sur le deuxième tour lancé. C'est quelque chose sur quoi nous travaillons, je pense que l'on progresse en Q2 mais il faut en faire plus."

Et bien qu'une petite semaine sépare les Grands Prix d'Azerbaïdjan et du Canada, le responsable a assuré qu'il n'y avait "aucune raison" pour qu'Alfa Romeo ne soit pas en mesure de résoudre ce problème à Montréal. L'équipe continue néanmoins d'enquêter sur le "problème fondamental" d'un nouveau package qui n'a pas convenu à Bottas et prévoit du changement pour le Canada.

"Nous devrons probablement changer autant [de pièces] que possible pour trouver le problème exact [...], pour être sûrs de revenir à des performances normales ou attendues et que rien n'affecte l'équilibre et les performances", a conclu Pujolar.