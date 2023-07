Alfa Romeo prépare une évolution capitale pour Silverstone

Avec neuf points au compteur avant le Grand Prix d'Autriche ce week-end, la saison d'Alfa Romeo reste trop discrète pour satisfaire Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, qui se partagent d'ailleurs presque équitablement ce trop faible butin. L'écurie gérée par Sauber tente de faire évoluer sa monoplace à chaque course mais c'est à Silverstone, la semaine prochaine, que la C43 disposera d'un package véritablement nouveau dans l'espoir d'améliorer ses performances dans les courbes rapides.

"Je pense qu'au niveau des performances, on n'a pas rencontré de conditions normales depuis un certain temps", explique Valtteri Bottas, estimant que les nombreuses séances perturbées par la pluie ont empêché Alfa Romeo d'exploiter efficacement ses récentes évolutions. "On a eu de la pluie à Barcelone, de la pluie à Montréal, donc il y a de la variabilité. Avec ces nouvelles évolutions, on n'a pas vraiment vu comment étaient les performances en qualifications dans des conditions normales."

Décrivant une situation "encourageante" lors des essais libres au Canada avant des qualifications une fois encore pluvieuses, Valtterri Bottas espère en avoir le cœur net au Red Bull Ring… où la pluie représente toutefois encore une menace.

"On a évidemment toujours la même voiture ici", explique le Finlandais. "Mais après, on a une autre évolution pour Silverstone. J'espère vraiment un week-end sec ici pour voir où on en est dans des conditions normales. Je pense que c'est plus prometteur que ça ne l'était par exemple avant Monaco."

Identifiant l'équilibre général de la monoplace comme un point fort, particulièrement avantageux avant un week-end au format sprint qui permet peu de travail préparatoire, l'ex-pilote Mercedes attend maintenant du mieux dans les courbes rapides. "L'évolution que l'on a pour Silverstone améliore les performances à haute vitesse sans aucune perte", avance-t-il.

"On doit faire de meilleures qualifications", ajoute Valtteri Bottas. "Je pense que ça a été notre faiblesse lors des derniers Grands Prix, en ne faisant pas les choses correctement. Au final, les performances étaient meilleures que ce que les résultats en qualifications ont montré. On doit tout simplement faire des séances propres et prendre les bonnes décisions. Je pense que ça nous aidera déjà beaucoup en course."

Lire aussi : Audi choisit Neel Jani pour développer son moteur F1