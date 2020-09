AlphaTauri va utiliser la soufflerie Red Bull

Avec une nouvelle réglementation technique en 2022 et un plafond budgétaire qui entrera en vigueur dès l'an prochain, certaines écuries sont contraintes de se réorganiser. C'est le cas pour les écuries d'une certaine marque au taureau, Red Bull Racing et la Scuderia AlphaTauri, qui vont désormais utiliser la même soufflerie, à Bedford (Angleterre).

Jusqu'à présent, AlphaTauri – écurie basée à Faenza (Italie) – utilisait sa propre soufflerie à Bicester (Angleterre), mais avec des modèles à 50%, tandis que les autres teams disposent d'infrastructures permettant les tests à l'échelle 60%, soit le maximum autorisé par la réglementation. Cela permettra d'ailleurs à Pirelli de ne plus avoir à concevoir des pneus à 50% pour une seule équipe.

Or, la nouvelle règle de "handicap aéro" va limiter les runs autorisés en soufflerie à partir de 2021, partiellement en fonction du classement général de l'année précédente. Ainsi, si le championnat des constructeurs n'évoluait plus, Red Bull aurait droit l'an prochain à 37 runs hebdomadaires en soufflerie, tandis qu'AlphaTauri pourrait en faire 42 par semaine. D'où la possibilité de partager la même soufflerie, dans le cadre d'une collaboration accrue.

"Les aspirations d'AlphaTauri vont au-delà de ce qu'étaient celles de Toro Rosso", commente Christian Horner, directeur de Red Bull Racing. "Nous avons un projet de synergie dans la mesure de ce qu'autorise la réglementation. Par exemple, l'an prochain, nous allons partager la soufflerie pour la première fois, ce qui est complètement logique d'un point de vue financier. C'est ce à quoi je faisais référence."

"Les outils que nous utilisons, la taille du modèle… AlphaTauri va utiliser le même matériel, la même soufflerie, bien sûr dans l'espoir que cela contribue à leur développement, d'autant que la monoplace 2022 va représenter un changement particulièrement significatif. La réglementation est claire désormais, il n'y a plus de zones d'ombre concernant ce qui est autorisé ou non. Espérons qu'AlphaTauri va désormais en bénéficier."

AlphaTauri dispose actuellement d'une grosse centaine d'employés qui travaillent sur le programme aéro de l'écurie au Royaume-Uni. Pour elle, le passage de l'échelle 50% à 60% va forcément changer la donne. "Nous sommes actuellement la seule écurie à utiliser une soufflerie à l'échelle 50%, et celle de Bedford est à 60%", rappelle le directeur d'équipe Franz Tost. "Cela va évidemment nous apporter un avantage, car l'on peut faire des mesures bien plus précises. Le processus de synergie a eu lieu avec succès ces dernières années afin d'économiser de l'argent et d'améliorer les performances, car Red Bull Technology [structure qui collabore avec les deux écuries, ndlr] est à un très haut niveau du point de vue technique."

Christian Horner appelle désormais la Scuderia une "écurie sœur" et non une "équipe junior", ce avec quoi Tost est d'accord : "Je pense que l'équipe s'est développée ces dernières années. Nous avons montré un meilleur niveau de performance, la voiture est plus fiable, la coopération avec Red Bull Technology est très positive, le processus de synergie nous apporte beaucoup d'avantages, tout cela dans les limites de la réglementation. Nous sommes les ambassadeurs de la marque AlphaTauri et devons donc être performants, car sinon, cela n'a pas de sens d'être en F1 pour AlphaTauri."

Propos recueillis par Adam Cooper

