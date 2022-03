Les anciens designs qui ont inspiré la F1 en 2022

Charger le lecteur audio

Il n'est pas vraiment surprenant de retrouver sur les F1 de 2022 des designs ou des concepts qui ont été vus précédemment car les équipes savent pertinemment que les solutions qui ont fonctionné dans le passé pourraient être de nouveau pertinentes cette année. Étant donné que de nombreuses contraintes ont été appliquées à l'avant, deux tendances ont émergé pour le museau : soit les équipes ont relevé la section centrale de l'aileron, soit elles l'ont placé plus bas que la section extérieure.

La zone est importante puisqu'elle détermine la route des flux d'air sous le nez vers le reste des surfaces aérodynamiques et les deux solutions ont leurs avantages et leurs inconvénients. Par le passé, et selon les règles en vigueur, nous avons pu voir des équipes prendre une route similaire dans leur quête de performance.

Tyrrell 019

En regardant du côté des vieilles solutions encore pertinentes aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer la Tyrrell 019, première F1 à nez relevé. Bien que la monoplace de la saison 1990 ne soit pas tout à fait comparable à ce qui compose la grille cette année, elle a donné le ton pour les voitures des décennies suivantes car tous les concurrents ont compris l'importance de relever le nez pour accueillir plus d'air sur l'axe de la voiture.

Peu de F1 peuvent battre la Jordan 191 dans un concours de beauté. La première voiture de Grand Prix d'Eddie Jordan avait un nez légèrement surélevé et un aileron qui remontait pour le rejoindre. Il est donc intéressant de constater qu'en dépit des nombreuses ères de design vues en F1 lors des 31 années suivantes, un arbre généalogique remonte de manière claire jusqu'à la Jordan 191.

Pour revenir à 2022, si l'on prend l'exemple d'Aston Martin, l'écurie britannique a choisi la solution "nez et section centrale hauts" pour son AMR2, les designers de Silverstone ayant cherché à diriger les flux d'air vers le plancher de la voiture compte tenu de son potentiel accru.

Quant au second design d'aileron avant (section centrale plus basse et section extérieure plus haute), il a été largement dicté par la réglementation en vigueur mais il est évident que chaque équipe a cherché à en altérer la forme pour répondre à différentes exigences.

Nez de la McLaren MP4-21

Les pontons sont une autre partie de la voiture où l'on retrouve des concepts anciens. Les designs sont très variés cette année et chaque équipe a interprété à sa manière ce qui était la meilleure solution. Les enjeux sont toujours très importants dans cette zone, non seulement le packaging interne (radiateurs, refroidisseurs, systèmes électroniques) doit être pris en compte mais aussi les conséquences aérodynamiques.

Si l'on omet les "présentations" de Haas et Red Bull, Aston Martin a été la première équipe de la grille 2022 à lever le voile sur sa vraie voiture. L'AMR22 nous rappelle deux designs du passé. Le ponton suspendu au-dessus du plancher évoque le double fond plat de Toro Rosso en 2011, qui s'est probablement inspiré de la Ferrari F92A de 1992.

Les voitures appartenant à Red Bull ont toutes une rampe distinctive à l'arrière, qui descend pour emmener les flux d'air vers la région de la "bouteille de coca". Cette solution ressemble à d'anciens designs du début des années 2010, le même taureau rouge ayant arboré une rampe en 2013, tout comme Sauber en 2012.

Si l'on cherche une comparaison plus récente, nous pouvons nous tourner vers la Racing Point RP20 qui a été mise à jour au Grand Prix de Toscane 2020. La voiture rose présentait au Mugello de nouveaux pontons inclinés et beaucoup plus courts qui rencontraient très tôt le fond plat.

L'introduction d'un Règlement Technique plus simplifié en 2009 avait conduit à l'abandon des ouïes de refroidissement ayant pullulé au cours des saisons précédentes. Toutefois, la version 2022 de la réglementation les autorise à nouveau, ce qui offre aux équipes une nouvelle route à emprunter dans le développement. De plus, les écuries dispose désormais d'un choix plus grand entre le refroidissement du groupe propulseur et le rendement aérodynamique de la voiture.

Sans surprise, une attention toute particulière sera accordée au plancher pendant les prochaines années, les équipes cherchant la meilleure façon d'exploiter les nouvelles règles faisant la part belle à l'effet de sol afin d'améliorer les performances. Et malgré les nombreux changements cette saison, Mercedes a présenté une voiture avec une solution similaire à celle que nous avons vue sur les Flèches d'Argent et les Aston Martin en 2021.

Les ondulations du bord du fond plat de la Mercedes W12 (illustré au sommet de l'article) étaient à l'origine légèrement différentes car on y trouvait une volute retournée sur laquelle étaient découpées les vagues. Il y avait également une autre lamelle qui permettait de disperser les flux d'air. Une mise à jour a été apportée dans le cadre des importantes évolutions du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 et Mercedes avait supprimé toutes les ondulations du fond plat à l'exception de la plus avancée. Visiblement, l'équipe est toujours convaincue que ce design, même sous une forme légèrement différente, offre un avantage non négligeable.