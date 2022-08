Aston Martin : "Alonso va accélérer notre progression"

Charger le lecteur audio

C'est la nouvelle inattendue de ce lundi matin : alors qu'Alpine et Fernando Alonso ne cachaient pas dans les médias leur envie de prolonger ensemble, le double Champion du monde a décidé de quitter le navire pour rejoindre Aston Martin, avec un contrat pluriannuel à la clé.

Lire aussi : Fernando Alonso chez Aston Martin en 2023 !

Cet aspect contractuel a-t-il fait la différence quand Alpine proposait un "simple" baquet LMDh à Alonso au Mans à partir de 2024 ? Les négociations salariales ont-elles joué un rôle majeur, quand l'écurie tricolore dispose du jeune loup Oscar Piastri, dont les prétentions seront certainement très modestes ? Ces informations devraient filtrer dans les semaines à venir, et permettront – ou non – d'expliquer la décision d'Alonso, qui délaisse une équipe placée au quatrième rang du championnat des constructeurs pour celle classée neuvième, alors que la stabilité réglementaire sera de mise dans les années à venir.

En attendant, du côté d'Aston Martin, on se félicite de ce coup. "Je suis témoin de l'enthousiasme de toute l'équipe, et notamment des ingénieurs, quant à l'opportunité de travailler avec Fernando", se réjouit Mike Krack, directeur d'équipe. "Nous savons que presque tout le monde peut apprendre auprès de quelqu'un qui a le calibre et l'expérience de Fernando. Nous avons bon espoir qu'il inspire tout le monde à élever son niveau de jeu, et cela ne fera qu'accroître l'énergie déjà contagieuse qui existe au sein de l'écurie."

"Nous sommes en passe de créer une organisation victorieuse, et il est clair que Fernando va accélérer notre progression et nous mener à un niveau de performance dont nous pourrons être fiers. Nous sommes ravis que Fernando et Lance [Stroll] composent notre duo de pilotes l'an prochain : la combinaison d'expérience et de jeunesse sera incroyablement solide, et les deux pilotes sont impatients de concourir et travailler ensemble. L'équipe a de nouveaux dirigeants [techniques] focalisés sur le développement de l'AMR23, et nous sommes ravis qu'ils bénéficient – avec nos futurs projets – des connaissances et de l'expérience qu'apportera Fernando."

Propriétaire de l'écurie, Lawrence Stroll a toujours eu à cœur d'associer à son fils Lance des pilotes d'expérience pour le faire progresser, qu'il s'agisse de Sergio Pérez ou de Sebastian Vettel. Fernando Alonso, en plus de son talent et de son aura, coche évidemment cette case, lui qui est déjà à plusieurs égards le pilote le plus expérimenté de l'Histoire de la Formule 1 – même si Lawrence Stroll n'évoque pas ouvertement ce facteur.

"Je connais et admire Fernando depuis de nombreuses années, et sa soif de victoire a toujours été aussi claire que la mienne", déclare Stroll. "J'ai entrepris de rassembler les meilleures personnes et de développer les bonnes ressources et la bonne organisation pour réussir dans ce sport hautement compétitif, et ce projet est en train de se concrétiser à Silverstone. Il semblait donc naturel d'inviter Fernando à participer au développement d'une écurie victorieuse, et nous avons très vite établi dans nos récentes conversations que nous avions les mêmes ambitions et valeurs. Il était donc logique et aisé de confirmer notre désir de travailler ensemble."