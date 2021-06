Aston Martin "travaille" sur l'arrivée de Dan Fallows

Aston Martin restructure son département technique. Avant le Grand Prix de Styrie, il a été révélé qu'Andrew Green, ancien directeur technique, occuperait désormais la fonction de directeur des nouvelles technologies, chapeautant l'ensemble du département. Une décision qui s'inscrit dans le cadre de la croissance continue et des campagnes de recrutement menées par l'écurie britannique depuis son rachat par Lawrence Stroll, en 2018.

Le remplaçant de Green a d'ores et déjà été trouvé puisqu'il s'agit de Dan Fallows, responsable de l'aérodynamique chez Red Bull depuis plus de sept ans et employé du taureau rouge depuis 2006. Néanmoins, son arrivée chez Aston Martin a été quelque peu "spoilée" par Red Bull. En outre, l'écurie autrichienne a également révélé qu'il faudrait attendre la fin du contrat du Fallows, "dans quelques années", pour voir ce dernier prendre ses nouvelles fonctions à Silverstone.

Invité à réagir ce vendredi en conférence de presse, Otmar Szafnauer, directeur d'équipe d'Aston Martin, a commenté : "Nous avons annoncé notre restructuration hier, et nous allions annoncer [le recrutement de] Dan en temps voulu, mais nous ne contrôlons pas ce que fait Red Bull. Je suis reconnaissant qu'ils aient fait l'annonce. [Dan Fallows] est un grand atout pour notre équipe. C'est une personne qui partage nos idées, il est très performant, il a remporté des Championnats du monde, il connaît Seb [Vettel]. Nous sommes donc impatients qu'il nous rejoigne."

Une fois en poste, Fallows fera partie d'un trio dirigé par Andrew Green et composé de Tom McCullough, directeur de la performance, et Luca Furbatto, directeur de l'ingénierie et ancien designer en chef d'Alfa Romeo. Concernant l'impasse contractuelle à laquelle Aston Martin fait face en ce moment, Szafnauer a indiqué être "encore en train de travailler" sur la question, affirmant que l'accord était "100% signé, scellé et livré" et que tout n'est plus "qu'une question de timing".

"C'est un marathon, pas un sprint", a-t-il expliqué. "Je pense que le plus important est d'avoir les bonnes personnes. Nous préférons avoir les bonnes personnes plutôt que de recruter quelqu'un très rapidement et que cela ne marche pas. Donc, notre processus consiste à identifier les personnes qui partagent nos idées et qui sont très performantes, et à les intégrer à l'équipe. Si nous devons attendre un peu, c'est comme ça."

