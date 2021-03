Aston Martin dévoile sa F1 pour 2021

Aucun doute, il y a un sacré changement entre l'Aston Martin DBR5 de 1960 et l'AMR21 de 2021 ! La marque britannique fait son retour en Formule 1 en reprenant la structure de Silverstone anciennement connue sous le nom de Racing Point et fondée en 1991 en tant que Jordan ; elle vient de présenter sa monoplace pour la campagne à venir, qui sera pilotée par Lance Stroll et Sebastian Vettel.

Gel des châssis oblige, l'AMR21 est une évolution de la Racing Point RP20, même s'il a forcément été nécessaire de l'adapter à la réglementation technique ajustée pour réduire l'appui aérodynamique, notamment au niveau du fond plat. "Nous n'avons pas eu la latitude de développement que nous avons habituellement, donc la philosophie reste la même avec une voiture à inclinaison faible", a récemment commenté le directeur d'équipe Otmar Szafnauer. "Même si la philosophie de la voiture sera conservée, nous aurons quand même beaucoup de nouveautés, beaucoup d'évolutions aérodynamiques et même un nouveau châssis nous concernant. Donc même si la voiture sera très proche de celle de l'an dernier, elle sera majoritairement renouvelée."

La livrée de l'AMR21 était très attendue, et sans surprise, Aston Martin a opté pour le vert forêt traditionnel des constructeurs britanniques en sport automobile et emblématique de la marque, avec toutefois de petites touches de rose pour le sponsor BWT.

"Ça a été une longue aventure", explique Marek Reichman, qui a supervisé la conception de cette livrée chez Aston Martin. "La perception de la couleur, notamment à l'écran, au soleil et lors d'une journée nuageuse à Silverstone, est un facteur vraiment, vraiment important. Nous avons passé 12 mois à développer une couleur [une nuance de vert, ndlr]. Nous avons passé en revue diverses versions de la livrée et l'avons modifiée jusqu'à la toute dernière minute pour qu'elle soit parfaite. Je pense que quand on voit la voiture, elle est grandiose. C'est tout ce que nous pouvons espérer. Et ce sera la plus belle couleur sur la grille."

L'Aston Martin AMR21 fera en tout cas ses premiers tours de roue ce jeudi, à Silverstone, aux mains de ses deux pilotes. Ce shakedown sera officiellement une journée de tournage promotionnel et sera donc limité à 100 kilomètres avec des pneus de démonstration fournis par Pirelli, comme le veut la réglementation.

Le programme des présentations F1 Date Écurie Moteur Modèle Horaire 15 février McLaren MCL35M Photos Vidéo 19 février AlphaTauri AT02 Photos Vidéo 22 février Alfa Romeo C41 Photos | Vidéo 23 février

Red Bull RB16B Photos | Vidéo 2 mars Mercedes F1 W12 Photos | Vidéo 2 mars Alpine A521 Photos | Vidéo 3 mars

Aston Martin AMR21 16h00 4 mars Haas VF-21 (livrée) 9h00 5 mars Williams FW43B 15h00 10 mars

Ferrari SF21

