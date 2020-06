Trois nouveaux Grands Prix F1 officiellement annulés en 2020

À l'heure où la Formule 1 met sur pied un calendrier alternatif dont les huit premières manches européennes ont été annoncées la semaine dernière, l'heure des choix définitifs se dessine pour certains Grands Prix qui avaient encore vocation à figurer au menu du championnat. La crise du coronavirus a bouleversé le début d'année en repoussant le commencement de la compétition, qui reprendra finalement ses droits début juillet en Autriche.

Parmi les manches qui auraient dû avoir lieu d'ici là, certaines comme l'Australie, Monaco ou la France avaient d'emblée été annulées, d'autres reportées en espérant trouver une date ultérieure. C'était le cas pour le GP d'Azerbaïdjan, jusqu'à ce jour. Comme pour le Grand Prix des Pays-Bas, la décision a finalement été prise d'annuler l'édition 2020 compte tenu des difficultés causées par la pandémie de COVID-19. Inscrit au calendrier de la Formule 1 depuis 2016, le circuit de Bakou devait accueillir la catégorie reine pour la cinquième fois de son Histoire le week-end prochain.

Trouver une autre date était difficile, d'autant que la configuration urbaine du tracé implique de très gros préparatifs et la nécessité d'anticiper davantage l'organisation. Par ailleurs, le fait de se rendre en ville complique évidemment la mise en place du protocole sanitaire défini pour que la F1 puisse reprendre en juillet prochain tout en limitant les risques de transmission du COVID-19.

Mais la course de Bakou n'est pas la seule à disparaître du calendrier puisque ce sera également le cas de deux épreuves asiatiques, qui faisaient partie de celles sur lesquelles pesaient les doutes les plus importants, à savoir Singapour et le Japon. Pour Singapour, circuit urbain, la logique de Bakou peut être superposée tout en y ajoutant la question du long voyage et du transport de matériel. Ce sera donc la première saison sans Marina Bay au programme depuis 2007.

Quant à Suzuka, le mythique tracé nippon sera absent pour la première fois depuis 2008, dernière année où il fut remplacé par Fuji. La situation de la course est clairement apparue quand le promoteur, qui est également celui de la course de Motegi en MotoGP, a annoncé l'annulation de cette dernière.

La F1 travaille sur la suite à donner après le Grand Prix d'Italie, programmé le 6 septembre à Monza, puisqu'un important trou s'est ouvert jusqu'à la date initialement prévue pour le GP des États-Unis, qui devait succéder à Singapour et au Japon le 25 octobre. Quitter l'Europe n'a donc rien d'évident pour plusieurs raisons, et d'autres annulations pourraient suivre, notamment côté Canada. Concernant le Vietnam, il y a également une forte probabilité de voir l'épreuve reportée si le public n'est pas autorisé à y assister. Une solution pourrait être de prolonger le calendrier européen en septembre et octobre avec des courses à Hockenheim, Imola ou au Mugello, mais aussi d'ajouter une second course en Russie, le GP étant pressenti fin septembre. Des discussions existent avec tous ces circuits.

Un communiqué publié par la Formule 1 ce vendredi matin explique : "Ces décisions ont été prises en raison des différents défis auxquels nos promoteurs sont confrontés dans ces pays. À Singapour et en Azerbaïdjan, les longs délais nécessaires à la construction des circuits urbains ont rendu impossible l'organisation des événements pendant une période d'incertitude et au Japon, les restrictions de voyage en cours ont également conduit à la décision de ne pas maintenir l'épreuve."

"Dans le même temps, nous avons fait des progrès significatifs avec les promoteurs existants et nouveaux sur le calendrier remanié et nous avons été particulièrement encouragés par l'intérêt manifesté par les nouveaux circuits pour accueillir une course de Formule 1 au cours de la saison 2020. Nous sommes conscients qu'il s'agit encore d'une période d'incertitude et de complexité dans le monde entier et nous continuerons à faire en sorte que la saison 2020 se déroule de façon prudente et avec flexibilité. Nous avons mis en place des plans de sécurité détaillés et solides pour nous assurer de commencer notre saison de la manière la plus sûre possible."