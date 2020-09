Brawn invite Hamilton à réfléchir pour "éviter de tels incidents"

Pénalisé de deux fois cinq secondes en raison d'essais de départs réalisés dans une zone non prévue à cet effet, Lewis Hamilton a dû se contenter de la troisième place à Sotchi dimanche dernier. Aussitôt après la course, il s'est étonné de cette sanction en laissant entendre qu'il était victime d'injustice : "Il fallait s'y attendre. Ils essaient de m'arrêter, n'est-ce pas ? C'est évident." De longues minutes plus tard, avec un peu plus de détachement, le sextuple Champion du monde a poursuivi sur ce terrain. Tout en admettant qu'il ne se sentait pas directement visé, il a fait part de son sentiment devant des règles qui changent trop souvent "de manière à ce que la course reste passionnante".

Les commissaires ont pourtant sanctionné une faute caractérisée de la part de Lewis Hamilton et Mercedes, soulignant par ailleurs la responsabilité partagée entre le pilote et l'équipe puisque les deux points de pénalité sur la licence ont été transformés en amende pour l'écurie. Directeur de l'ingénierie piste, Andrew Shovlin a lui-même confié qu'il s'attendait à être dans le viseur des commissaires après avoir pris conscience de l'endroit où Hamilton avait effectué ses simulations de départ, tandis que le directeur de course Michael Masi a répondu point par point aux questions pour clore le dossier.

Les insinuations de Lewis Hamilton devant la supposée volonté qu'il y aurait de stopper une domination – qu'il s'agisse de la sienne ou de celle d'un autre – ont suscité la réponse de Ross Brawn. Le patron sportif de la Formule 1 a adopté une posture de sagesse, manifestant empathie et compréhension tout en appelant le Britannique à se remettre en question.

"Lewis a eu de la malchance lors des derniers Grands Prix, avec des pénalités à Monza et Sotchi", a-t-il admis. "Personnellement, je panserais mes plaies et je réfléchirais à la manière dont je pourrais éviter de tels incidents à l'avenir. Je sais que c'est ce que l'équipe va faire. Je connais beaucoup de gens depuis mon passage là-bas, et ils reconnaîtront qu'ils ont fait des erreurs. La malchance et les erreurs, ça arrive. Ce qui compte, c'est la manière dont on y répond. C'est facile de penser que le monde est contre vous, mais il y a presque toujours quelque chose que vous auriez pu faire différemment et dont on peut tirer les leçons."

Michael Masi réfute lui aussi toute idée d'un traitement différent qui serait infligé à Lewis Hamilton ou à Mercedes, au prétexte que tous les deux dominent le championnat. Il saisit également l'occasion de rappeler encore que la direction de course ne vit pas dans une prison dorée et que les échanges sont possibles.

"De mon point de vue, c'est très simple", réagit le directeur de course. "Si Lewis veut soulever quelque chose, comme je le lui ai dit auparavant ainsi qu'à tous les autres pilotes à plusieurs reprises, la porte est toujours ouverte et je suis plus qu'heureux d'en discuter. Mais je crois que du point de vue de la FIA, nous sommes ici en tant que législateur, pour gérer les règlements. Nous avons des commissaires qui sont indépendants pour les juger. Il y a eu une infraction, et peu importe que ce soit Lewis ou n'importe lequel des 19 autres pilotes, s'il y a eu une infraction à la réglementation, ils l'examinent sur le fond. Au-delà de ça, je dirais qu'il faut juger de manière équitable et juste selon les circonstances, et prendre en compte tous les éléments clés."