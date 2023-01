Brown juge la proposition d'Andretti et Cadillac "très convaincante"

Charger le lecteur audio

Déjà séduit par le projet d'Andretti il y a un an, Zak Brown l'est encore plus depuis l'annonce du partenariat entre la structure américaine et Cadillac. McLaren est en effet l'une des rares écuries de Formule 1 à voir d'un bon œil depuis le début la volonté d'Andretti de créer une équipe supplémentaire en catégorie reine.

Alors que les dirigeants de la F1 se montrent plus réservés et d'autres écuries méfiantes en raison des conséquences économiques que cela induit, la FIA pousse pour l'ouverture d'un appel à candidatures et d'un processus d'évaluation des projets. En fin de semaine, Toto Wolff a adoucit sa position sur la question. Zak Brown, présent à Mexico hier pour les débuts de McLaren en Formule E, considère pour sa part que l'implication de General Motors auprès d'Andretti ne fait que conforter le sérieux de ce dossier.

"Le nom Andretti a une telle histoire dans de multiples formes de sport automobile", rappelle le PDG de Mclaren Racing. "Nous sommes partenaires d'une équipe de Supercars avec Walkinshaw, et ils ont aussi une grande histoire en sport auto. General Motors est également un constructeur avec qui nous courons en IndyCar et je pense qu'ils ont formulé une proposition très convaincante. Je crois que ça démontre la croissance de la Formule 1."

"Nous n'avons pas eu de nouvelle équipe depuis longtemps, depuis Haas. C'est donc formidable de voir la Formule 1 attirer de nouveaux marchés, de nouvelles équipes, de nouveaux sponsors. Je pense que c'est formidable de voir qu'ils veulent rejoindre la discipline. Il [Michael Andretti] a mis en place une équipe convaincante."

Zak Brown se dit conscient du travail mené par Andretti avec la FIA pour concrétiser son projet d'écurie, mais attend également que la F1 suive un processus formel d'appel à candidatures qui permettra d'étudier les dossiers d'autres prétendants à rejoindre la grille.

"Je ne suis pas proche du processus en tant que tel, mais je sais qu'il [Andretti] travaille en étroite collaboration avec la FIA en Formule 1", souligne-t-il. "Cet appel d'offres n'a pas eu lieu depuis un certain temps mais ce qu'il fait, c'est mettre en avant sa marque, sa réputation et ses partenaires pour faire la meilleure présentation possible. Et ensuite, la FIA et la Formule 1 suivront le processus. Je pense qu'il y a aussi d'autres entités qui cherchent à nous rejoindre, comme l'a dit Stefano [Domenicali, PDG de la F1]."

"Je suis tout simplement ravi que de nouvelles écuries veuillent rejoindre la F1, je pense que ça témoigne de la bonne santé de la discipline. On a vu dans toutes sortes de compétitions automobiles que les constructeurs allaient et venaient, et ce qui est génial, c'est que les constructeurs viennent discuter et parlent de la bonne santé de la F1. Que cela continue."

Propos recueillis par Jake Boxall-Legge