Wolff adoucit sa position envers Andretti et Cadillac

Toto Wolff met de l'eau dans son vin. Quelques jours après l'annonce de l'union entre Andretti et Cadillac pour prétendre à la création d'une nouvelle écurie de Formule 1, le directeur de Mercedes évoque une nouvelle "positive" même s'il maintient certaines précautions.

Le projet américain cherche à convaincre et ne reçoit pas forcément l'accueil attendu depuis bientôt un an, tandis que se font jour des dissensions entre la FIA et les dirigeants de la F1 sur la question. Mohammed Ben Sulayem a d'ailleurs regretté le week-end dernier "qu'il y ait eu des réactions négatives à l'annonce concernant Cadillac et Andretti".

Pour les écuries en place, l'idée de devoir partager les revenus avec une onzième écurie demeure peu enthousiasmante, et ce même si Andretti se dit prêt à payer le ticket d'entrer de 200 millions de dollars qui vise justement à compenser cette redistribution. Il y a quelques mois, Toto Wolff s'était montré mitigé envers le projet d'Andretti. Il évoquait le besoin d'attirer avant tout des grands constructeurs, une case aujourd'hui cochée grâce à l'accord entre Andretti et General Motors.

"Cadillac et GM, c'est une déclaration d'intention claire", reconnaît-il. "Il est certain que le fait qu'ils s'associent à Andretti est un élément positif. Ça donne un nouvel angle, qui peut être bénéfique ou non à la Formule 1, mais assurément, personne ne remettra jamais en question l'historique de GM ou de Cadillac en sport automobile, ainsi qu'en tant qu'entreprise automobile mondiale."

Futur directeur de Williams, James Vowles aura désormais à traiter des problématiques beaucoup plus politiques comme celle-ci et affine déjà la position qui sera la sienne à Grove tout en défendant les intérêt de sa nouvelle écurie.

"On est toujours ouvert à la croissance de la F1, mais la vérité derrière ça, c'est qu'elle a besoin de devenir de plus en plus performante financièrement", prévient-il. "Quiconque rejoint cet environnement doit le faire en apportant avec lui la croissance nécessaire afin que tout le monde se retrouve dans une meilleure situation, ou au moins dans une situation équivalente. Et je pense que c'est ce qui a été dit depuis le début."

"Il y a beaucoup de belles choses concernant Andretti et Cadillac", conclut-il. "Il faut juste qu'il y ait une bonne compréhension de la manière dont sa fera croître la F1, et dans quelle mesure."

