Mercedes n'a pas peur du vide sans James Vowles

Après le départ annoncé de son stratège James Vowles, qui prendra la tête de Williams dès le mois prochain, Mercedes ne précipitera pas la recherche d'un remplaçant. L'écurie de Brackley envisage plutôt une réorganisation interne, qui avait d'ailleurs déjà été partiellement initiée l'an passé. À la mi-saison 2022, le Britannique avait en effet pris du recul en quittant la passerelle de commandement pour occuper un rôle à l'implication moins directe, tout en se voyant confier la supervision d'autres domaines comme celui des jeunes pilotes ou des contrats. L'écurie Mercedes, sur circuit, est donc déjà rodée à un fonctionnement en son absence.

"Ça ne laisse aucun vide, car nous avons discuté de la succession dans ce domaine il y a de nombreuses années", explique Toto Wolff, directeur de Mercedes. "On a énormément compté sur la visibilité de James et on a mis l'accent, il y a quelques années, sur la manière dont ça continuerait s'il décidait un jour de faire autre chose, que ce soit chez Mercedes ou ailleurs. James a très bien su mettre ça en place."

"On a une équipe de stratèges extrêmement talentueuse. On a neuf personnes, certaines très expérimentées, qui ne sont pas toujours en première ligne, et d'autres qui ont progressé au sein de l'entreprise. Ils ont piloté l'avion seuls ces six derniers mois, et avant ça, ils étaient déjà sous la supervision de James. Je suis donc très à l'aise avec la structure, et il n'y a pas une énorme faiblesse qui s'est soudainement créée"

Pilier de l'écurie, qu'il a également connue sous ses incarnations précédentes – Honda et Brawn GP –, James Vowles manquera forcément à certains, à commencer par Lewis Hamilton. Le septuple Champion du monde a toutefois bien accepté la situation.

"Je lui ai dit cette semaine que ça allait se faire", explique Toto Wolff. "Et ça va très bien. Travailler avec James a toujours été un grand plaisir pour lui. Les réflexions du dimanche matin ont toujours été un bon moment avec James. Je crois que ça première réponse a été : 'C'est génial pour James'. Je pense que c'est peut-être la phrase la plus importante."

Le futur patron de Williams a d'ailleurs reçu les encouragements directs du pilote anglais. "Je l'ai appelé et ce sont les mêmes mots qui sont sortis de sa bouche", confie James Vowles. "Il ne m'a pas insulté ou dit qu'il était déçu, c'est tout le contraire. En fait, je dirais probablement que chez Mercedes, j'ai eu la chance que presque tous ceux à qui j'en ai parlé soient tout simplement heureux."

Propos recueillis par Jonathan Noble et Luke Smith