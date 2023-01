James Vowles quitte Mercedes pour diriger Williams !

Charger le lecteur audio

Un mois tout juste après le départ de Jost Capito, Williams a nommé un nouveau directeur d'écurie et peut se targuer d'une prise de choix. Pilier et stratège de Mercedes ces dernières années, James Vowles quitte en effet Brackley pour prendre les rênes de l'équipe anglaise, rôle qu'il endossera à compter du 20 février prochain.

Âgé de 43 ans, le Britannique a œuvré pour Honda, BrawnGP puis Mercedes pendant une quinzaine d'années, contribuant à de nombreuses victoires et à neuf titres mondiaux des constructeurs. James Vowles est impliqué en Formule 1 depuis 21 ans et accède donc à un poste à très forte responsabilité, lui qui était directeur de la stratégie chez Mercedes depuis plus de quatre ans.

"Nous sommes ravis d'accueillir James chez Williams Racing", annonce ce vendredi Matthew Savage au nom de Dorilton, propriétaire de l'équipe de Grove. "C'est un des talents les plus respectés en Formule 1 et il amènera de la performance. Il a joué un rôle clé dans certains des exploits les plus impressionnants de ce sport au cours des 15 dernières années. Alors que nous poursuivons notre quête incessante de résultats, nous pensons que sa nomination renforce notre volonté d'avoir un leadership énergique, expérimenté et solide. Williams Racing entre dans une nouvelle phase de transformation."



L'arrivée de James Vowles peut apparaître comme un coup porté à Mercedes, mais les relations entre le constructeur allemand et Williams sont au beau fixe alors que la firme à l'étoile fournit ses unités de puissance depuis de nombreuses années à la structure anglaise. L'état-major de Brackley ne s'est ainsi pas mis en travers de son chemin au moment de relever ce nouveau défi.

"Bien que nous soyons naturellement tristes de dire au revoir à un membre aussi compétent de l'équipe, je n'ai aucun doute quant au fait qu'il possède toutes les qualités nécessaires pour devenir un fantastique directeur d'écurie en Formule 1", avance Toto Wolff, directeur de Mercedes. "Nous lui souhaitons beaucoup de succès et nous sommes ravis qu'il franchisse cette nouvelle étape de sa carrière avec Williams, un partenaire technique solide qui occupe une place de choix dans mon cœur."

Williams présentera le 6 février prochain la livrée de sa monoplace 2023, quelques jours avant la prise de fonction de son nouveau directeur. James Vowles sera à la tête de l'écurie dès les essais hivernaux prévus fin février à Bahreïn.

"C'est un honneur de rejoindre une écurie avec une histoire aussi riche", se réjouit-il. "L'équipe est une icône de notre sport, je la respecte énormément, et j'ai hâte de relever le défi. Mercedes m'a énormément soutenu durant mon parcours et nous nous séparons en excellents termes après plus de 20 ans passés à travailler à Brackley. Je suis reconnaissant pour tout ce que Toto et l'équipe m'ont apporté, c'était une expérience très particulière de vivre ensemble ces échecs et ces succès. Williams Racing place sa confiance en moi et je ferai de même. Williams a un énorme potentiel et notre aventure débute dans quelques semaines."