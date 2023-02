Canal+ dévoile son premier GP F1 en clair en 2023

Charger le lecteur audio

La saison 2023 marque le dixième anniversaire de l'arrivée de la Formule 1 sur les antennes de Canal+, il y a désormais 201 Grands Prix. Le Championnat du monde a depuis gagné en popularité avec une audience moyenne de 1,21 million de personnes devant chaque course en France, une popularité sur laquelle le diffuseur français surfe régulièrement en permettant à quelques épreuves, tout au long de la saison, d'être accessibles au plus grand nombre via la diffusion en clair.

Pour la campagne à venir, elles seront au nombre de quatre et cela démarrera dès le second Grand Prix de l'année, en Arabie saoudite, avec une course prévue le dimanche 19 mars à partir de 18h. Reste à savoir quel dispositif sera utilisé pour ce faire, puisque Canal peut à la fois diffuser directement en clair sur sa chaîne premium ou bien se servir de la chaîne C8 de la TNT.

En dehors de la question de la diffusion, la conférence de presse de rentrée des sports mécaniques a été l'occasion pour Canal+ d'indiquer qu'outre Jacques Villeneuve, qui devrait toutefois être pris par son engagement en WEC avec Vanwall, Romain Grosjean commenterait cinq épreuves aux côtés de Julien Fébreau (dont celle de Las Vegas) et Jean Alesi trois (dont le GP du Canada).

Il est à noter que le Champion du monde ETCR Adrien Tambay va intégrer l'équipe des experts F1, marchant sur les traces de son père Patrick qui avait en son temps été un consultant à la fois à la télévision et à la radio.

Par ailleurs, côté F1, Canal proposera à la diffusion en fin d'année une série documentaire en six épisodes retraçant la carrière d'Alain Prost, intitulée "Prost, la dernière leçon du Professeur". La série en quatre épisodes "Bleu, Blanc, Vite" se penchera tout au long de l'année sur les coulisses de l'écurie Alpine et de son line-up 100% français composé d'Esteban Ocon et Pierre Gasly. Enfin, un documentaire sur Jackie Stewart sera également proposé.

Pour rappel, la Formule 1 sera diffusée sur Canal+ jusqu'en 2029 au moins, date d'échéance du contrat actuel avec la discipline. Il faut noter que le MotoGP sera également diffusé jusqu'en 2029 alors que le WRC sera lui présent jusqu'en 2030. Des documentaires seront d'ailleurs consacrés à la fois au 1000e Grand Prix de l'Histoire du Championnat du monde moto (ce sera à l'occasion du GP de France, le premier GP proposé en clair par Canal cette année) mais également à Sébastien Loeb.