Le circuit de Miami conserve sa chicane controversée

Charger le lecteur audio

Même s'il a été un succès populaire et médiatique, le Grand Prix de Miami 2022 n'avait pas été exempt de tout reproche pour sa première édition. Ces problèmes de jeunesse ont été au cœur du travail mené par l'organisation qui a annoncé investir grandement pour améliorer les choses en vue du prochain GP autour du stade des Miami Dolphins.

L'un des principaux changements sera le déplacement de la zone du paddock à l'intérieur du stade lui-même, à l'endroit où se situe normalement le terrain, avec un accès possible pour les fans moyennant finances. Un nouveau Paddock Club sera également mis en place en vue du GP qui se tiendra du 5 au 7 mai prochains.

Lire aussi : Bilan économique contrasté pour le GP de Miami

Toutefois, sur le plan sportif, c'est sans doute la question de la surface de la piste qui sera la plus scrutée. L'an passé, des problèmes s'étaient rapidement fait jour et le circuit a décidé de faire appel à l'entreprise Tilke pour poser un asphalte neuf avant la course 2023.

Tom Garfinkel, directeur associé du GP de Miami, pense que cette nouvelle surface permettra d'améliorer les possibilités de dépassement. "Nous aurions pu simplement utiliser la même surface que l'an dernier. L'objectif que nous nous étions fixé était d'avoir une belle course et beaucoup de dépassements, des affrontements roues contre roues."

"La piste que nous avions l'année dernière, il y avait des parties où il y avait une seule trajectoire [alors] qu'il aurait dû y avoir des opportunités de dépassement. Nous n'en étions pas satisfaits. Nous allons donc investir pour la rénover, afin d'essayer d'améliorer le spectacle. La surface était plutôt bonne, selon les équipes et les pilotes, mais nous voulons qu'elle soit aussi bonne que possible."

La chicane reste... pour le moment

Pierre Gasly dans la chicane du circuit de Miami.

Des débats avaient eu lieu concernant le dessin du tracé, et notamment dans la zone de la chicane sous l'autoroute, des pilotes faisant part de leur mécontentement. Toutefois, rien ne sera modifié de ce côté-là. Interrogé par Motorsport.com sur les raisons de cette décision, Garfinkel a déclaré que les réactions des équipes et des pilotes avaient été si diverses qu'il ne semblait pas nécessaire d'apporter des modifications dès maintenant.

"La zone de la chicane a été développée de cette façon vraiment pour des raisons de sécurité", a-t-il déclaré. "Nous avons parlé à tous les directeurs d'équipe, à tous les pilotes, nous avons parlé à la F1 et à la FIA. Les avis étaient partagés sur la chicane ; certains pilotes ne l'aimaient pas, d'autres la trouvaient bien. Et sur toute la grille, c'était le même retour. C'était très varié."

Lire aussi : Pourquoi il sera difficile de modifier la chicane du circuit de Miami

"Après en avoir discuté avec la F1, la FIA et Tilke, nous avons décidé de ne pas faire de changements pour le moment. Nous avons pensé à l'aplanir un peu. Nous sommes toujours en train d'étudier la question à mesure que nous finalisons les choses, mais, pour l'instant, ça ne changera pas."

Les seules modifications prévues concerneront des dégagements, qui seront rétrécis, avec comme objectif de rapprocher encore des zones d'hospitalité de la piste.

Avec Jonathan Noble