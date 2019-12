La F1 a retravaillé les ailerons de son concept 2021

Le mois dernier, un modèle de F1 2021 de base, à l'échelle 1/2, a passé ses premiers tests en soufflerie. Les instances se sont dites encouragées par les premières résultats, l'objectif de la réglementation étant de permettre aux voitures de se suivre plus facilement pour favoriser les luttes et donc le spectacle en piste.

Sur le concept qui avait été dévoilé, le plan principal de l'aileron avant est directement rattaché au nez et les cinq éléments actuels de cette pièce ont été réduits à trois, avec des plaques d'extrémités simples et larges. L'aileron arrière, lui, est intégré aux plaques d'extrémités et aux entretoises.

La F1 a révélé ce mardi sur son site officiel que la voiture, qui a reçu le nom de "Lima", a été depuis ce premier aperçu redessinée pour disposer "d'ailerons avant et arrière plus élégants et spectaculaires". Aucune nouvelle image n'a toutefois été présentée publiquement, mais les écuries ont pu voir ce nouveau design lundi.

Le directeur technique de la F1, Pat Symonds, et le responsable monoplaces de la FIA, Nicolas Tombazis, se sont concentrés sur le perfectionnement de l'aileron avant, qui sera doté d'un design "futuriste" au lieu d'être simplement droit. De plus, les plaques d'extrémités de l'aileron avant de deux mètres de large vont désormais pointer vers le haut, "comme l'extrémité de l'aile d'un avion de ligne". Il s'agira d'un espace libre de développement pour les équipes.

Selon la F1, l'aileron arrière sera également plus large et les plaques d'extrémités ainsi que les entretoises vont être courbées vers l'intérieur pour des raisons esthétiques. D'autres changements comprendront un abaissement du bout du nez "d'environ 25 mm", un fond plat reprofilé, un rehaussement du châssis et plus de place pour les pilotes avec un appui-tête et un arceau de sécurité plus élevés.

Les tests en soufflerie vont continuer autour de "Lima" jusqu'à la publication, le mois prochain, des règles 2021. Des évaluations seront menées pour savoir si l'aileron avant pourra être plus étroit, sans pour autant gâcher les efforts pour tenter de réduire les turbulences aéro qu'il crée. L'objectif reste en effet de favoriser les luttes en piste.