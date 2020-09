Course - L'ogre Hamilton intraitable à Spa-Francorchamps

Avant ce Grand Prix de Belgique, les regards sont tous tournés vers le ciel. Vers le sommet du Raidillon d'abord, et ses douloureux souvenirs de l'an passé, pour honorer la mémoire d'Anthoine Hubert, dont le portrait géant a recouvert la grille de départ le temps d'une émouvante minute de silence. Vers les nuages ensuite, tant la météo incertaine pourrait jouer un rôle dans ce Grand Prix. Il y aura au moins un fil rouge pour le suspense dans cette course : pleuvra-t-il ? *Alerte spoiler*, la réponse est non !

C'est donc sur le sec que le départ est donné, mais par des conditions fraîches : 18°C dans l'air, 31°C sur la piste. En pole position devant son coéquipier, Lewis Hamilton s'élance avec des pneus mediums, tout comme Valtteri Bottas mais aussi Max Verstappen derrière lui. Si le reste du top 10 ainsi que Leclerc sont en pneus tendres, Pierre Gasly tente le pari des pneus durs et l'autre moitié du peloton chausse logiquement les mediums. En revanche, ce n'est qu'avec 19 voitures que les débats commencent, Carlos Sainz étant contraint d'abandonner avant même d'avoir rejoint la grille en raison d'un problème d'échappement sur sa McLaren à moteur Renault.

À l'extinction des feux, Hamilton prend le bon envol et parvient à protéger sa position. Si l'on pense d'abord Verstappen en mesure de menacer Bottas, le Néerlandais doit rapidement s'employer à résister aux assauts de Ricciardo, qui reste finalement quatrième devant Ocon, capable de sauter Albon dans les premiers hectomètres. Un tour plus tard, c'est Gasly qui s'illustre au pied du Raidillon en dépassant Pérez pour le gain de la neuvième place.

Au fil des premiers tours, les deux Mercedes parviennent à s'échapper, car si Bottas suit le rythme du leader, c'est moins le cas de Verstappen qui, peu satisfait de la tenue de ses pneus mediums, voit les deux hommes de tête s'échapper doucement mais sûrement. Pendant ce temps, Leclerc perd le bénéfice de son excellent départ en se faisant éjecter du top 10 par plusieurs dépassements en ligne droite, face auxquels il se retrouve totalement impuissant. Le Monégasque devra également rendre des comptes aux commissaires après l'arrivée, pour avoir piloté trop lentement lors d'un tour de reconnaissance...

Giovinazzi fait du petit bois

La course est neutralisée par l'intervention de la voiture de sécurité au 11e tour, à la suite d'un accident spectaculaire impliquant Antonio Giovinazzi et George Russell. L'Italien a perdu le contrôle de son Alfa Romeo après les Fagnes tandis que le Britannique n'a pas pu l'éviter alors qu'il était en perdition devant lui. Logiquement, nombreux sont les pilotes à se précipiter aux stands, avec notamment un double arrêt des pilotes Mercedes, mais également des pilotes Renault, qui permet toutefois à Albon de s'intercaler entre Ricciardo et Ocon. Avec ses pneus durs, Gasly reste en piste, tout comme Pérez.

Il faut quelques tours aux commissaires de piste pour nettoyer les nombreux débris et évacuer les deux épaves, puis la voiture de sécurité peut libérer la meute. Hamilton gère la relance avec ses pneus durs neufs et conserve la tête devant Bottas et Verstappen. Malgré le changement de composé, le scénario est identique au début de course et le tiercé de tête s'échappe. Néanmoins, Verstappen parvient davantage à suivre la cadence des Mercedes. Chez Ferrari, à défaut des mains, Leclerc et Vettel se frottent les roues avant, sans conséquence sur les anonymes 13e et 14e places des deux pilotes dans ce 19e tour de course.

Victime de l'intervention de la voiture de sécurité, Gasly observe son premier arrêt au terme du 26e tour et reprend la piste en fond de peloton, devant un Leclerc qui s'est déjà arrêté une deuxième fois prématurément. Pour les hommes de tête se pose la question d'aller au bout avec des pneus durs chaussés plus tôt que prévu, ou de basculer sur une stratégie à deux arrêts. À dix tours du but, l'avance de Hamilton est de cinq secondes sur Bottas et de neuf secondes sur Verstappen.

Cette confortable avance n'empêche pas le leader de commettre une petite erreur à la dernière chicane et de la court-circuiter, sans perdre trop gros dans l'incident. Il est alors clair que les pneus durs iront au bout et que la hiérarchie ne bougera plus. Sans avoir été véritablement inquiété, Hamilton coupe la ligne en vainqueur pour la quatrième fois de sa carrière à Spa-Francorchamps, et surtout pour la 89e fois en Formule 1, s'approchant désormais à deux longueurs du record historique de Michael Schumacher.

Bottas prend la deuxième place qui offre le deuxième doublé de l'année à Mercedes, devant Verstappen, troisième. Daniel Ricciardo termine sa course solide à la quatrième place au volant de sa Renault et s'offre même le luxe de prendre le point du meilleur tour en course dans la dernière boucle. Il devance Ocon, qui a réussi à dépasser Albon dans le dernier tour. Lando Norris est septième devant Stroll, Gasly et Pérez. Les Ferrari terminent loin et hors de points : Vettel 13e, Leclerc 15e.

Grand Prix de Belgique