Course - Hamilton vainc Verstappen dans un duel de titans

Valtteri Bottas s'élançait de la pole position après avoir gagné les Qualifs Sprint du Grand Prix de São Paulo devant Max Verstappen, avec Carlos Sainz et Sergio Pérez en deuxième ligne. Lewis Hamilton s'élançait dixième, pénalisé de cinq places sur la grille en raison d'un changement de moteur. Il faisait beau et plus chaud que vendredi et samedi, avec une piste à la température bien plus élevée, ce qui laissait présager une usure des pneus non négligeable ; tous les concurrents ont pris le départ en mediums à l'exception de Yuki Tsunoda, 15e sur la grille, en tendres.

Verstappen a pris le meilleur envol à l'extinction des feux et s'est emparé de la première place de manière musclée, Bottas sortant large au virage 4 et cédant la deuxième position à Pérez. Lando Norris a subi une crevaison lors d'un contact avec Sainz et a dû rentrer au stand au ralenti, perdant une minute dans l'affaire. Ce sont les Ferrari qui ont conclu le premier tour aux quatrième et cinquième rangs... Hamilton se propulsant à la sixième place en l'espace d'un tour et un virage.

Le septuple Champion du monde a poursuivi sa remontée et s'est défait de Sainz au troisième tour, là encore dans le S de Senna, avant de faire subir le même sort à Charles Leclerc et de voir Bottas lui ouvrir la porte pour la troisième place dès le cinquième tour. À ce stade, Hamilton n'avait que cinq secondes de retard sur Verstappen. Plus loin dans le peloton, Tsunoda a lancé une attaque très optimiste sur Lance Stroll au premier virage, avec un contact qui a endommagé les deux monoplaces. La voiture de sécurité est intervenue pour évacuer les débris, après une longue attente.

Le drapeau vert a été agité à la fin du neuvième tour, et les Red Bull ont idéalement joué le restart pour conserver la tête, tandis que Bottas faisait face aux assauts de Leclerc. En fond de classement, un accrochage entre Mick Schumacher et Kimi Räikkönen a arraché l'aileron de la Haas, avec une nouvelle neutralisation à la clé, cette fois par la voiture de sécurité virtuelle.

Hamilton attaque les Red Bull

Sous la menace de Hamilton, Pérez a demandé à ce que Verstappen ralentisse pour bénéficier de son DRS, mais ça n'a pas été le cas. Le pilote Mercedes lui a fait l'extérieur dans le S de Senna au 18e tour, mais Pérez a riposté avec le DRS au virage 4. Hamilton a finalement trouvé l'ouverture définivement dans la boucle suivante et s'est mis à pourchasser le leader, avec moins de quatre secondes d'écart.

Cet écart est resté stable jusqu'au 26e des 71 tours, à la fin duquel Hamilton est rentré au stand pour chausser les pneus durs, reprenant la piste au sixième rang. Verstappen, sans surprise, l'a imité au passage suivant, conservant l'avantage mais seulement pour une seconde et demie. C'était ensuite au tour de Pérez, mais Bottas a temporisé... Or, la voiture de sécurité virtuelle est intervenue au 30e passage pour ramasser des débris perdus par Stroll après son accrochage avec Tsunoda, permettant au Finlandais de changer de pneus avec une perte de temps moindre.

Second arrêt pour les leaders

C'est au 32e tour que Hamilton s'est brièvement rapproché à moins d'une seconde de Verstappen, sans pouvoir s'y maintenir. Au 40e passage, alors que Hamilton était à une seconde, son ingénieur de course Peter Bonnington lui a demandé quel composé pneumatique il préférerait en cas de second arrêt au stand. La réponse était toutefois codée. Or, Red Bull a pris les devants, et Verstappen est rentré au stand à la fin de ce tour pour adopter un autre train de durs, reprenant la piste juste derrière le retardataire Nicholas Latifi.

Mercedes a répondu au passage suivant, mais avec Bottas, avant que Pérez ne fasse de même. Verstappen a alors signé le meilleur tour en course, et Hamilton, n'ayant certes perdu que quatre dixièmes dans cette boucle, s'est résolu à un changement de pneus... mais a été équipé de durs comme ses adversaires, alors qu'il aurait préféré des mediums. Bottas n'était pas convaincu par ce deuxième arrêt non plus, lançant : "On a gâché un doublé facile."

La lutte pour la victoire s'intensifie

Ayant repris la piste à deux secondes et demie de Verstappen, Hamilton s'est rapproché à moins d'une seconde dès le 46e tour. Le pilote Mercedes est parvenu à attaquer au 48e passage, par l'extérieur au virage 4, mais Verstappen ne lui a pas laissé de place et les deux hommes sont sortis de la piste, le leader conservant son avantage. Directeur sportif de Red Bull Racing, Jonathan Wheatley n'a pas manqué de rappeler au directeur de course Michael Masi la philosophie "let them race" (laissez-les se battre) adoptée par la FIA avec plus ou moins de constance depuis quelques années. Les commissaires ont en tout cas décidé qu'aucune enquête n'était nécessaire.

Hamilton a par la suite rencontré des difficultés à se rapprocher suffisamment de Verstappen pour attaquer, lançant l'assaut suivant au 58e tour au même endroit. Le Néerlandais, changeant deux fois de trajectoire (ce qui allait lui valoir un drapeau noir et blanc), s'est défendu avec succès. Hamilton a finalement trouvé l'ouverture au passage suivant grâce au DRS, Verstappen s'avérant impuissant face au rythme de la Mercedes, et a immédiatement creusé un écart supérieur à une seconde.

Hamilton était nettement plus rapide et s'est imposé avec plus de dix secondes d'avance, réduisant l'écart à 14 points au championnat. Bottas est monté sur la troisième marche du podium devant Pérez, qui a chipé le meilleur tour à Hamilton dans la dernière boucle grâce à un arrêt au stand tardif. Les Ferrari ont connu une course solitaire dans un no man's land aux cinquième et sixième rangs, Leclerc devançant Sainz sous le drapeau à damier. Gasly a aisément pris la septième place avec une stratégie à deux arrêts face aux Alpine sur un arrêt – Ocon a d'ailleurs dépassé Alonso dans le dernier tour. Norris a marqué le point de la dixième place après une remontée efficace.

Grand Prix de São Paulo 2021