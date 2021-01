Ricciardo : "Marko s'est adouci ces dernières années"

Voilà déjà 22 ans que Helmut Marko, conseiller sportif de la marque au taureau, a pris la direction du Red Bull Junior Team, son programme de jeunes pilotes. Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly : des stars de la F1 y ont été formées, mais beaucoup de pilotes se sont cassé les dents sur les exigences de l'écurie autrichienne. Parmi les 76 anciens membres de cette académie, 33 l'ont quittée au bout d'un an, 16 autres après deux saisons.

Marko en particulier a cette réputation d'être sans merci vis-à-vis des pilotes qui n'atteindraient pas les objectifs, et un certain Ricciardo ne cache pas avoir ressenti un peu d'anxiété au moment de s'entretenir avec l'Autrichien, lorsqu'il a rejoint le giron Red Bull à l'âge de 18 ans.

Lorsqu'il lui est demandé s'il a des conseils pour Sergio Pérez en vue d'une arrivée à Milton Keynes et d'une collaboration avec Marko, Ricciardo répond : "Helmut s'est un peu adouci, en fait, ces dernières années. Peut-être que c'est parce que j'étais plus jeune, mais quand j'ai rejoint le Junior Team, j'étais toujours terrifié à l'idée de lui parler seul à seul, mais je me dis que c'est peut-être juste une question de maturité. Cela dit, je le trouve un peu plus gentil désormais."

"Je pense aussi qu'avec Helmut, on a 100% de transparence et d'honnêteté. Si l'on ne fait pas du bon travail, il le dira. Il faut juste bien vouloir recevoir parfois des critiques constructives pour tirer le meilleur de soi, et il les fait parce que ça lui tient à cœur et qu'il croit en son pilote. S'il souhaite vous faire ces critiques, d'une certaine manière, prenez-les comme un compliment. Des conseils [pour gérer la relation avec Marko] ? Je ne sais pas. Faites-lui un câlin et voyez si ça lui plaît."

Si Ricciardo a quitté Red Bull il y a deux ans, il reste en contact avec Marko, et les deux hommes font même des paris. L'Australien avait notamment misé 1000 € sur le fait que Mercedes remplace Valtteri Bottas pour la saison 2019, mais ce fut un échec, avant que Marko ne prédise sans succès que Red Bull allait signer un top 3 en qualifications à Melbourne cette année-là. Un partout, balle au centre.

"Nous étions censés faire un pari [en 2020], mais finalement non", révèle Ricciardo. "Vu ce que j'avais à l'esprit, je pense que j'aurais gagné, mais [en 2019] il m'a pris quelques euros. Ça ne m'intéresse pas vraiment, mais bref, s'il trouve un bon pari [en 2021], alors oui. C'est une manière sympathique d'entretenir notre relation."