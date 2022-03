Ricciardo pénalisé pour avoir gêné Ocon

Charger le lecteur audio

Mauvaise nouvelle pour Daniel Ricciardo. Battu par son coéquipier Lando Norris pour la deuxième fois en autant de séance qualificatives, le pilote McLaren a de surcroît écopé d'une pénalité de trois places sur la grille, qui le fait rétrograder de la 12e à la 15e position au départ du Grand Prix d'Arabie saoudite.

Lors de la Q2 à Djeddah, Ricciardo a ostensiblement gêné l'Alpine d'Esteban Ocon, n'ayant pas été informé par son écurie de l'arrivée de celle-ci. Cela n'a pas empêché Ocon de passer l'écueil de la Q2, le Français prenant même la cinquième place sur la grille, mais l'infraction était néanmoins manifeste et la sanction inévitable, avec 10 000 € d'amende pour McLaren en plus de ces trois places sur la grille.

"Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture 3 (Daniel Ricciardo), le pilote de la voiture 31 (Esteban Ocon) et les représentants des équipes", précise le communiqué de la direction de course. "[Les commissaires] ont examiné les éléments vidéo et radio de l'équipe et ont constaté que la voiture 3 avait gêné la voiture 31. [Ricciardo] a admis qu'il ne savait pas que la voiture 31 était dans un tour rapide car son équipe ne l'en avait pas averti. Au moment de voir la voiture 31 s'approcher, il était trop tard. Le représentant de l'équipe [McLaren] a admis qu'il avait commis une erreur en ne prévenant pas son pilote de la venue de la voiture 31. Le conducteur de la voiture 31 a indiqué que son tour avait dû être abandonné parce qu'il avait été inutilement gêné par la voiture 3."

"Le fait que la voiture 31 a finalement été en mesure d'enregistrer un tour plus rapide est sans importance vis-à-vis du fait que l'infraction a eu lieu, de sorte qu'un tour chronométré a dû être abandonné. Il est également clair que [McLaren] a manqué à son devoir de tenir le pilote de la voiture 3 correctement informé de l'arrivée de voitures [plus rapides]. Cela est d'autant plus vrai compte tenu de la nature étroite de ce circuit. Dans ces circonstances, nous imposons [à Ricciardo] une pénalité de trois positions sur la grille et [à McLaren] une amende de 10 000 euros."